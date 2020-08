Mahlow

Mit der zunehmenden baulichen Verdichtung des Siedlungsraumes gehen mehr und mehr naturnahe Strukturen wie krautig bewachsene Abstandsflächen, dichte Gebüsche und Hecken oder alte Bäume mit Astlöchern und Totholz verloren. Damit schwindet der Lebensraum für eine Vielzahl an wildlebenden Tier- und Pflanzenarten. Eine ehemalige Deponiefläche wie die Deponie „Am Friedhof“ in Mahlow, die keiner erneuten wirtschaftlichen Nutzung oder Bebauung zugeführt werden kann, bietet hier die Chance zur Schaffung vielfältiger Ersatzlebensräume, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Seltene Vögel im Musikerviertel

Schon im Jahr 2016 wurde im Neubaugebiet Musikerviertel in Mahlow das Vorkommen geschützter Vogelarten wie dem Braunkehlchen, dem Neuntöter und dem Bluthänfling dokumentiert. Auslöser für dieses seltene Vogelvorkommen war die Tatsache, dass die im Jahr 2003 geplanten und genehmigten Bauflächen des Viertels über Jahre brach lagen und sich daher eine mit Gehölzen strukturierte pflanzartenreiche Offenlandschaft entwickelt hatte. Mit der zunehmenden baulichen Inanspruchnahme dieser Freiflächen ab dem Jahr 2016 war die Gemeinde gefordert einen adäquaten Ersatzlebensraum für das festgestellte seltene Vogelvorkommen bereitzustellen.

Langfristiges Konzept

Auf Grundlage eines „Artenschutzkonzeptes zur Entwicklung von Offenlandschaften auf der Deponie Mahlow“ genehmigte die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Teltow-Fläming 2016 die weitere bauliche Inanspruchnahme der Bebauungsplanflächen im Musikerviertel und beauflagte die Gemeinde mit der vollständigen Umsetzung der geplanten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf der ehemaligen Deponiefläche.

Weiter Blick in die Landschaft. Quelle: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Diese Konzeption erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Jahren und beinhaltet die Einstellung der Mahd der Wiesenfläche bis 2020. Ab dem kommende Jahr erfolgt die Mahd nur noch im jährlichen Wechsel auf einem Drittel der Gesamtfläche mit anschließender erneuter fünfjähriger Pflegeruhe. Regelmäßig soll zudem Gehölzaufwuchs im östlichen Bereich entfernt werden. Invasive Arten und Neophyten werden auf der gesamten Deponiefläche bekämpft. Der Bestand der Vögel wird ebenfalls regelmäßig untersucht, auch, um die Landschaftspflege gegebenenfalls anzupassen.

Braunkehlchen fehlt noch

2017 und 2019 konnten bereits eine Reihe seltener und geschützter Vogelarten, wie Bluthänfling, Feldlerche, Grünspecht, Neuntöter oder Pirol dokumentiert werden. Braunkehlchen wurde bislang noch nicht gefunden. Womöglich stören freilaufende Hunde den Bodenbrüter oder es fehlen das wichtige Habitatsstrukturen.

Im Lebensraumwahl des Braunkehlchens muss es sogenannte Überständer geben, also Elemente in der Landschaft, die die übrige Vegetation überragen. Sie werden als Jagdansitz, Singwarte, Anflugstelle zum Nest oder Ruheplatz genutzt. Daher wurden im Frühjahr auf der Wiesenfläche unbehandelte Robinienholzpfähle mit Höhen von ein bis anderthalb Meter gesetzt.

Der Standort bietet auch vielen anderen Tierarten wie Lurchen und Reptilien oder Insekten neuen Lebensraum. Seitens des Imkervereins Blankenfelde wurde bereits das Interesse zur Einrichtung eines Lehrpfades für Bienen und Wildbienen bekundet.

Verbesserter Erholungswert

Der ehemaligen Deponiefläche kommt zudem besondere Wert als Ort für die Freizeit- und Erholungsnutzung durch Anwohner und Besucher zu. Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung des Erholungswertes wurden im Rahmenplan Freiraumentwicklung Mahlow Dorf erarbeitet und von der Gemeindevertretung als Leitlinie für die Freiraumentwicklung beschlossen. Eine erste gestalterische Maßnahme ist der Bau eines Sitzplatzes auf der Kuppe der Deponie mit Pflanzung eines Großbaumes und Einbau von Bohlenbänke.

