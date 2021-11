Mahlow: Ein Stadtplan von Kindern für Kinder

Mahlow

Um ein spannendes Herbstferienprojekt vorzustellen, trafen sich am Samstag Viertklässler aus Mahlow und Teams ihrer Helfer mit Eltern und Angehörigen. Kommunalpolitiker, so der Bürgermeister der Großgemeinde, Michael Schwuchow (SPD), und Stellvertreterin Marion Dzikowski, ließen sich den Präsentationstermin nicht entgehen.

Farbenfroher Hingucker für alle Altersgruppen

Die Kinder haben einen farbenfrohen, originellen und großformatigen „Kinderstadtplan“ des Ortsteils Mahlow erarbeitet, der Auskunft über wichtige und interessante Orte für Heranwachsende gibt und – weil wunderschön illustriert – auch für Erwachsene ein informativer Hingucker geworden ist.

Nun brannten die Kinder sichtlich darauf, den Faltplan endlich zu veröffentlichen. Während vor dem Vereinshaus die Impfnachweise der Gäste geprüft und Eintrittskarten ausgegeben wurden, begrüßten drei Schüler die Gäste und verteilten Namensschilder.

Idee stammt von der Illustratorin Nina Pieper

Etwas Aufregung war dem Dutzend Schülerinnen und Schüler von der Astrid-Lindgren- und der Herbert-Tschäpe-Grundschule anzumerken, als sie im Saal ihrem Auftritt entgegen fieberten. An Stellwänden konnten sich die Besucher anhand von Zeichnungen und Fotos über Stationen des Projekts informieren, wovon lebhaft Gebrauch gemacht wurde. Schließlich wollten viele Projektteilnehmer ihren Angehörigen zeigen, wo sie gewesen waren, was sie dort gesehen und wie sie es verarbeitet hatten.

Das Projekt lief in Trägerschaft des Berliner Vereins für politische Bildungsarbeit „Schlaglicht e.V.“, der mehrfach an Blankenfelder Kinder- und Jugendeinrichtungen gearbeitet hat. Die Berliner stießen auf die „Kinderstadtplan“-Idee der Hallenser Illustratorin Nina Pieper, die sie bereits zuvor einmal umgesetzt hatte. So arbeitete man in den Oktoberferien gemeinsam und kreativ mit Nina Pieper, 13 Schülerinnen und Schülern und dem Team Jugendarbeit Blankenfelde-Mahlow. Die konkreten Arbeiten zum Entstehen des Stadtplans liefen in der „Butze“.

Die Viertklässler sprachen über für sie interessante Orte in Mahlow, erkundeten sie gemeinsam mit dem Leitungsteam, fotografierten, zeichneten und schrieben und lernten viel dabei. „Es hat ihnen solchen Spaß gemacht, dass sie gern mehr Zeit für weitere Orte gehabt hätten“, verriet die Mutter von Luca aus der Tschäpe-Schule.

Die Kinder zeigten aber auch Orte, die sie verändern würden: „Gefährliche Straßen brauchen Zebrastreifen, der Bahnhof war dreckig und auf den Feldern fehlten Bienen“, so Fabian. Jetzt wird der Plan zur Freude von Mia, Benni, Edwin und ihren Mitstreitern in Schulen, Horten und an einigen der dort verzeichneten Orte ausgelegt oder aufgehängt.

