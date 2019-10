Mahlow

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 7 Uhr ist in Mahlow ein Fahrlehrer leicht verletzt worden. Sein Fahrschüler hatte den Fahrschulwagen, einen VW, an der Kreuzung der Trebbiner Straße/L 76 vor der Ampel angehalten, weil diese auf Rot umgesprungen war.

2000 Euro Gesamtschaden

Der Fahrer eines hinter dem Fahrschulwagen fahrenden Hyundai erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Fahrschulwagen auf. Bei dem Unfall wurde der Fahrlehrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die Schadenshöhe wird mit mit insgesamt 2000 Euro angegeben.

Von MAZonline