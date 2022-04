Mahlow: Gedenken zum 77. Jahrestag der Befreiung an Mahnmal

Mahlow

Nur eine überschaubare Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern gedachten am 77. Jahrestag des Mahlower Ausländerkrankenhauses. Am 22. April 1945 befreite die damalige Rote Armee das Gebiet der heutigen Gemeinde, dabei auch das „Krankenhaus der Reichshauptstadt“, in dem nahezu ausschließlich ausländische Zwangsarbeiter behandelt wurden. „Zwangsarbeitende wurden hier mit geringstem medizinischen und personellen Aufwand wieder arbeitsfähig gemacht“, sagte Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) in seiner Gedenkansprache.

Die größtenteils aus der Sowjetunion, aber auch aus anderen Ländern nach Deutschland verschleppten unfreiwilligen Arbeitskräfte wurden als „rassisch minderwertig“ und politisch gefährlich eingestuft. Das Ausländerkrankenhaus im Süden der Hauptstadt diente zur Abgrenzung dieser Menschen von den deutschen Patienten und Patientinnen.

Annähernd 1500 Menschen starben in Mahlow

Nach Mahlow kamen vor allem Zwangsarbeitende mit schweren und infektiösen Krankheiten wie Tuberkulose. In der gynäkologischen Abteilung kamen über 340 Kinder zur Welt, mindestens 40 von ihnen starben noch im ersten Lebensjahr. Dort wurden auch Zwangsabtreibungen und Zwangssterilisationen vorgenommen. Insgesamt starben in dem Krankenhaus, das nach Berichten der ehemaligen ukrainischen Zwangsarbeiterin Julianna Petrilka eher ein Lager, denn ein Krankenhaus war, fast 1500 Menschen.

Inschrift auf einer der neun Stelen des Gedenkpfades Quelle: Udo Böhlefeld

Auf einem Rundweg um das ehemalige Krankenhausgeländer erinnern neun Stelen daran, wie es in dem Areal am Rande Mahlows zugegangen sein muss. So war das medizinische Personal, das selbst aus Zwangsarbeitern bestand, in Baracken auf dem Lagergelände untergebracht, litt unter Hunger, seelisch und körperlich stark belastender Arbeit sowie vielfachen Demütigungen im Alltag. Die Stelen erinnern auch daran, dass Aufnahme und Verbleib der Erkrankten nur eine reine Kosten-/Nutzen-Rechnung waren.

Gebäude soll zentrale Rolle am Gedenkort Mahlow spielen

Von den Gebäuden steht heute nur noch das Desinfektionshäuschen unweit des Eingangs zum Gelände. Es wurde in den letzten Jahren von der Gemeinde gesichert und soll im Rahmen der Weiterentwicklung der Gedenkstätte eine zentrale Rolle spielen. Die Gemeinde strebt an, mit den Arbeiten dazu noch in diesem Jahr zu beginnen.

