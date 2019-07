Mahlow

In der Arcostraße in Mahlow ist in der Nacht zu Samstag ein brennender Audi A 6 entdeckt worden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach den Spuren vor Ort sei der Fahrer die Arcostraße entlanggerast, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Bäumen und einer Straßenlaterne, so die Polizei. Dann fing das Auto Feuer. Zeugen sahen, dass sich zwei Personen aus dem Fahrzeug in Richtung der L 76 entfernten. Als Polizisten den Eigentümer des Autos aufsuchten, stellte sich heraus, dass der Wagen kurz zuvor gestohlen worden war. Die Kripo ermittelt nun.

Von MAZonline