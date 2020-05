Besuch kommt über die Terrasse

Mahlow

Um das Wichtigste vorwegzunehmen: Im Mahlower Hospiz gab es bislang weder beim Personal noch bei den Gästen einen Corona-Fall. Diese Wochen stellen für ein Hospiz, seine Gäste und Mitarbeiter eine besondere Herausforderung dar. Gerade hat Frank Beckmann ein aufbauendes Schreiben in die Hand bekommen: Die Angehörige eines Verstorbenen bedankt sich, dass sie den geliebten Menschen bis zuletzt begleiten durfte. Das sei vorher im Krankenhaus wegen des strikten Besuchsverbots nicht möglich gewesen.

„Es ist ein komplexes Gefüge: Einerseits unser im Leitbild verankerter Anspruch, unserem Gast im Mittelpunkt dessen Zugehörigkeit zu Familie, Freunden und Gesellschaft bis zum Ende zu erhalten, andererseits die derzeitigen gesetzlichen Anordnungen zur Kontaktbeschränkung umzusetzen“, erklärt Frank Beckmann, geschäftsführender Assistent des Mahlower Hospizes Ipek.

Mitarbeiter haben Familie

Dabei betont er die Verantwortung, die der Arbeitgeber gegenüber seinen Mitarbeitern hat. Es ist ein Minenfeld, in dem sich die Einrichtungen zur Sterbebegleitung bewegen. Viele der etwa zwei Dutzend Mitarbeiter im Mahlower Team haben Familie, Kinder. Das Ansteckungsrisiko „lauert“ also auf allen Seiten – es müssen erweiterte Vorkehrungen zum Schutz getroffen werden.

Wenn Mitarbeiter das Zimmer eines Gastes betreten, setzen sie eine Maske auf. Händedesinfektion und Hygienemaßnahmen wurden verschärft. Auch häufigeres Wechseln der im Dienst getragenen Bekleidung gehört dazu. Der Gesetzgeber ging auf die Stellung der Hospize in besonderer Weise ein. Hier gilt kein Besuchsverbot, sondern ein geändertes Prozedere: Nur ein Besucher darf jeweils maximal eine Stunde bei einem Gast bleiben, wenn er möchte, bekommt er einen Mundschutz.

Das Zimmer jedes Gastes hat einen separaten Ausgang über eine kleine Terrasse – jetzt Eingang für die Besucher. Quelle: Andrea von Fournier

Das Mahlower Haus ist zudem in der komfortablen Situation, durch bauliche Besonderheiten das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Der Besucher muss, nachdem er sich am Haupteingang angemeldet hat, nicht durch die öffentlichen Räume im Haus laufen. Er kann über die private Terrasse, die jedes Gästezimmer hat, von außen zu seinem Verwandten oder Bekannten gelangen. Was einst geplant wurde, um dem Gast etwas mehr Privatsphäre zu geben, vielleicht den Besuch eines Haustiers zu ermöglichen, wird nun von Besuchern und Personal besonders geschätzt.

Ein großes Problem, vor dem das Hospizteam immer wieder steht, ist die Vermittlung der Schutzmaßnahmen an neue Gäste und deren Angehörige. „Das nahende Lebensende stellt eine existenzielle Ausnahmesituation dar. Da fragt sich mancher sicher, wozu das alles, wenn er ohnehin sterben muss“, so Frank Beckmann. Hier müssen er und die anderen Mitarbeiter überzeugen und appellieren.

Personal kommt mit Mundschutz

Es sei sicher schwierig für den Gast, wenn das Personal mit Mundschutz ins Zimmer käme. Und für Gast und Besucher sei die Reduzierung der Kontakte schmerzlich. Doch wenn man ihnen die Rücksichtnahme auf andere vermitteln könne, dann wäre auch das Verständnis da. Am Anfang der Pandemie sei das schwieriger gewesen.

Frank Beckmann ist froh, dass alle Palliativärzte weiter ins Haus kommen. Die Diskussion um „systemrelevante Berufe“, entlockt ihm ein Stöhnen. Mal seien es Banken, mal seien es Pflegeeinrichtungen. „Ist das Hospiz systemrelevant?“. Das bejaht er vehement. Zwölf Gäste werden in dem ausgelasteten Haus in Mahlow zuverlässig versorgt. Es ist ein Beitrag zur Entlastung der Krankenhäuser. Es gehe um das Wertesystem – ist das für die Gesellschaft relevant?

