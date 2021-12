Blankenfelde-Mahlow

Die Polizei wurde am Montagabend zu einem Ladendiebstahl nach Mahlow gerufen. Ein 33-Jähriger hatte versucht, Süßigkeiten und andere Artikel aus einem Verbrauchermarkt am Berliner Damm in Mahlow zu entwenden. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten ermittelten die Personalien und nahmen diesbezüglich eine Anzeige auf. Das Diebesgut wurde zurückgegeben.

Von MAZonline