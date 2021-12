Mahlow

Eine Zeuge (36) sprach Mittwochmittag einen Mann (28) in einem Einkaufsmarkt in Mahlow direkt auf den Diebstahl an, den dieser begangen hatte. Der Täter stieß den Mann zur Seite und wollte fliehen. Passanten hinderten ihn daran. Sie hielten ihn fest. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in der Polizeiinspektion vernommen. Er soll Babynahrung im zweistelligen Eurobereich bei sich gehabt haben.

Von MAZonline