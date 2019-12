Mahlow

Ein 27-Jähriger wurde am Montag gegen 14 Uhr auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Lückefeld in Mahlow erwischt. Er hatte versucht, Zigaretten im Wert von 18 Euro zu entwenden. Eine Abfrage ergab, dass der Mann bereits in einem anderen Zusammenhang gesucht wurde.

Von MAZonline