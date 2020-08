Mahlow

Ein 37-jähriger Mann betrat am Mittwochnachmittag ein Lebensmittelgeschäft in der Straße Am Lückefeld: Nach dem Bezahlen einer Milch stellten die Angestellten jedoch fest, dass der Rucksack voll zu sein scheint. Nach Eintreffen der Polizei bestätigte sich, der Mann hatte überwiegend Kosmetika im Gesamtwert von 153 Euro im Gepäck. Die Waren verblieben im Geschäft. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Der Mann erhielt Hausverbot.

Von MAZonline