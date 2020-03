Mahlow

Auf der Lichtenrader Straße in Mahlow kam es am Donnerstag in den Morgenstunden zu einem Unfall, als ein Lkw mangelhaft gesichertes Schüttgut von seiner Ladefläche verlor. Die Ladung traf einen Pkw, der hinter dem Lkw auf der Straße fuhr. Dadurch entstanden Schäden in Höhe von circa 500 Euro.

Von MAZonline