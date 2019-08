Mahlow

Vor einem Supermarkt an der Trebbiner Straße in Mahlow ist am Montag gegen 17 Uhr ein Mann mit einer Pistole gesehen worden. Herbeigerufene Polizisten konnte ihn auf dem Parkplatz dazu bringen, sich auf den Boden zu legen. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten eine Schreckschusspistole bei dem 32-Jährigen. Da er keinen Waffenschein besitzt, wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn ermittelt. Außerdem machte der Mann einen verwirrten Eindruck, daher holten die Polizisten den Rettungsdienst und begleiteten den Mann in eine Fachklinik.

Von MAZonline