Mahlow: Mann mit gestohlenem Rad unterwegs

Blankenfelde-Mahlow

Polizisten kontrollierten am frühen Montagmorgen einen Fahrradfahrer in Mahlow. Bei der Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrads stellte sich heraus, dass das Rad nach einem Diebstahl, der sich Anfang Dezember zugetragen hatte, in Fahndung stand. Die Polizeibeamten stellten daher das Fahrrad als Beweismittel sicher. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige gegen den Nutzer aus. Dieser muss nun erklären, wo er das Fahrrad überhaupt her hat. Das Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Kriminalpolizei verständigte den rechtmäßigen Eigentümer und führt außerdem die Ermittlungen weiter.

Von MAZonline