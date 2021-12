Mahlow

Beamte stoppen am Mittwochnachmittag den Fahrer eines VW-Transporters am Berliner Damm in Mahlow: Der 37-Jährige stand unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest zeigte den Konsum von Kokain an. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von MAZonline