Mahlow

Ein 32-Jähriger wurde am Abend des Donnerstags von drei Männer aufgesucht, die ihn beschuldigten, etwas gestohlen zu haben. Der Mann befand sich zu dem Zeitpunkt in der Küche einer Wohngemeinschaft in Mahlow, als die drei ihm gegen den Kopf schlugen und auf ihn eintraten, bis er auf dem Boden lag. Er musste im Anschluss von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter waren dem Verletzten flüchtig bekannt. Ein 21-Jähriger konnte erkannt werden, seine Personalien wurden aufgenommen. Gegen ihn und zwei weitere Männer, die jedoch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von MAZonline