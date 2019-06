Mahlow

Eine Zeugin hat am Samstag gegen 2.30 Uhr in der Rossinistraße in Mahlow zwei Personen dabei beobachtet, wie sie ein Motorrad stahlen. Sie luden das Krad in einen weißen Fiat Ducato mit polnischem Kennzeichen und entfernten sich im Anschluss mit quietschenden Reifen vom Tatort. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte den verdächtigen Transporter aber nicht mehr finden. Bei dem entwendeten Motorrad handelt es sich um eine Kawasaki Z 1000. Der Schaden beträgt circa 12.000 Euro.

Von MAZonline