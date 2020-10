Blankenfelde-Mahlow

Die Deutsche Post DHL hat ihren Service für den Paketversand und –empfang in Blankenfelde-Mahlow weiter ausgebaut. Am Lückefeld 97 steht nun eine weitere DHL-Packstation mit insgesamt 108 Fächern.

Rund um die Uhr geöffnet

An der DHL Packstation am Kaufland können die Kunden rund um die Uhr Päcken und Pakete kontaktfrei verschicken und empfangen. Vier weitere Automaten gibt es bereits am Rewe-Markt in der Blankenfelder Dorfstr. 169, in der Blankenfelder Dorfstr 65 ( Aldi), am Berliner Damm 169 ( Rewe), in der Mittelstraße 27 ( Rewe) und auf dem Parkplatz am Eschenweg 11.

App für Neukunden

Den Packstationen-Service der DHL gibt es seit 2003. Aktuell betreibt das Unternehmen für seine Kunden bundesweit über 6.000 Automaten. Die Anmeldung für den kostenlosen Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Weitere Informationen bietet die Webseite www.dhl.de/packstation.

Von MA-online