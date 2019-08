Mahlow

Ein siebenjähriger Junge ist am Montagabend bei einem Auffahrunfall auf dem Glasower Damm in Mahlow verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr fuhr dort ein Peugeot aus ungeklärter Ursache auf einen VW auf, in dem der Siebenjährige saß. Das Junge wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr auf. Der Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Von MAZonline