Blankenfelde-Mahlow

Die Umgestaltung des sogenannten Ausländerkrankenhauses in Mahlow wird konkret: In der vergangenen Woche hat der von der Gemeinde beauftrage Künstler Mikka Wellner vor dem Kulturausschuss seine Pläne für die Entwicklung des Gedenkorts vorgestellt. Neben einer Erinnerungstafel für die Opfer der NS-Zeit soll es auch eine Wand mit den Namen jüngerer Opfer von Rechtsextremismus geben.

Seit einigen Jahren bemüht sich die Gemeinde darum, die zwei noch existierenden Gebäude des ehemaligen Ausländerkrankenhauses vor dem Verfall zu bewahren und will das Gelände zum Gedenkort für die rund 1.500 Menschen umgestalten, die dort in der NS-Zeit ums Leben kamen. Dafür haben sich Bürgerinnen und Bürger sowie Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter in einer Ideenwerkstatt zusammengeschlossen, deren Vorschläge nun mit in den Gestaltungsentwurf eingeflossen sind. Auch das für die Erforschung der Historie beauftragte Büro für Zeitgeschichte war eng in diesen Prozess eingebunden.

Das als „Kommandantenhaus“ oder „Gärtnerhaus“ bekannte heruntergekommene Gebäude war ein Desinfektionshaus, in dem die Kleidung der Patienten gereinigt wurde. Quelle: Fabian Lamster

Zentrales Element der Neugestaltung des Geländes ist das ehemalige Desinfektionsgebäude. Künstler Mikka Wellner will etwa den später hinzugekommenen Anbau oder die nachträglich eingelassenen Fenster durch unterschiedlich ausgestalteten Putz kenntlich machen. „Ziel ist es, auf diese Weise subtil auf die nachträglichen Veränderungen und die unterschiedlichen historischen Nutzungen des Gebäudes zu verweisen“, so Wellner. Die Nutzung des Hauses, etwa durch die russische Kommandantur, als Wohnhaus eines Gärtners und später als Leinwand von Graffiti-Sprühern bis zum Gedenkort, zeige, dass Geschichte ein „Prozess des ständigen Wandels und des Verstehens“ sei, so Wellner.

Wildblumen stehen für Opfer der NS-Zeit

Auch das unmittelbare Umfeld des Gebäudes wird nach den Plänen von Wellner in die Gestaltung einbezogen. Einem alten Lageplan aus dem Jahr 1946 zufolge befand sich in direkter Nähe des Desinfektionsgebäudes eine Baracke. Deren Grundfläche soll durch ein Hochbeet nachempfunden werden. Das Hochbeet soll typische Wildblumen aus den Ländern enthalten, aus denen die damals internierten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter stammten. „Ein gewollter Effekt wäre es, wenn sich die Samen der Wildblumen mit der Zeit von selbst auf dem übrigen Gelände aussähen und sich so das gesamte Areal und dessen Geschichte aneignen und neu bestimmen würden“, so der Künstler. Im Zentrum des Beetes hat er eine Freifläche mit Tischen und Bänken geplant.

Historie des Ausländerkrankenhauses in Mahlow Am 10. August 1942 eröffnete das Hauptgesundheitsamt Berlin auf der Gemarkung Mahlow das größte Krankenhaus für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der Stadt Berlin, das „Krankenhaus der Reichshauptstadt in Mahlow“, kurz: Ausländerkrankenhaus. Es umfasste 25 Baracken, davon zehn Krankenbaracken mit 848 Betten. Insgesamt wurden in Mahlow Zwangsarbeitende aus 14 Nationen behandelt, etwa 1.494 Patienten – darunter auch Kinder – verstarben dort. Nach der Befreiung des Ausländerkrankenhauses durch die Rote Armee wurde der Barackenkomplex zunächst weiter als Krankenhaus genutzt. Ab Herbst 1946 siedelten sich Blankenfelder Gewerbebetriebe in den Gebäuden an. Bis zum Ende der DDR verschwanden jedoch die meisten Betriebe. 2007 wurde das Gelände als Bodendenkmal unter Schutz gestellt. 2009 beschloss die Gemeindevertretung, am authentischen Ort dauerhaft an das Ausländerkrankenhaus und die Schicksale seiner Insassen zu erinnern.

Zwei etwa zweieinhalb Meter hohe Glaswände aus Sicherheitsglas sollen das Beet einschließen. Auf der einen Seite sollen die 1.494 Opfer des Ausländerkrankenhauses Mahlow namentlich genannt werden, auf der gegenüberliegenden Seite alle bekannten Opfer rechtsextremer Gewalt in Deutschland nach 1945. Darunter sollen auch die Namen Dieter Manzke und Noël Martin sein, deren Geschichten mit der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow verbunden sind.

Auf den Glaswänden am Rande der Wildblumenbeete sollen Glaswände mit den Namen der Opfer stehen. Quelle: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Baracken des Ausländerkrankenhauses als virtuelle Objekte

Über die konkreten Entwürfe hinaus stellte Mikka Wellner noch einen Ausblick vor, der über das gegenständliche Denkmal hinausgeht: Um die tatsächlichen räumlichen Ausmaße und Strukturen des gesamten Krankenhauskomplexes zu verdeutlichen, könnte eine sogenannte Augmented Reality – also die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung – eingesetzt werden: Besucher des Geländes würden einen QR-Code bekommen, durch den sie alle Baracken des Geländes auf ihrem Smartphone sehen könnten. Dabei vermischen sich das reale Bild der Umgebung mit dem computergeneriertem, historischen Nachbau des Krankenhauskomplexes. Videos, akustische Zeitzeugenberichte und weitere Texte könnten das Angebot noch erweitern.

Auf dem Smartphone könnten die nicht mehr existierenden Baracken gezeigt werden. Quelle: Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Ausländerkrankenhaus: Kulturausschuss empfiehlt Umsetzung

Die Mitglieder des Kulturausschusses nahmen das Konzept durchweg positiv auf und votierten für die Umsetzung des vorgestellten Entwurfs. Detailfragen werden nun in der Ideenwerkstatt geklärt, dann kommt das Konzept noch einmal in den Ausschuss und voraussichtlich Anfang 2022 in die Gemeindevertretung. Bereits im kommenden Jahr will die Gemeinde mit der Umgestaltung starten, etwa 100.000 Euro will sie nach ersten Schätzungen in das Vorhaben investieren.

Von Lisa Neugebauer