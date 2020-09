Blankenfelde-Mahlow

Ein wenig versteckt, fast schon am Ortsrand in Richtung Diedersdorf, liegt der Mahlower Tier-Garten. Dessen Besitzer Andreas Landgraf aus Berlin hat Ärger mit dem Bauamt und dem Umweltamt des Landkreises. Der Grund: Landgraf hat im Laufe der Jahre Unterstände und Hütten auf dem Gelände errichtet, ohne dafür vorher eine Baugenehmigung beantragt zu haben.

Stünde nicht das Straßenschild „Diedersdorfer Straße“ eingangs des Weges, könnte man daran vorbeifahren, ohne das kleine Paradies in eben jener Diedersdorfer Straße überhaupt zu bemerken. Denn von der Mahlower Dorfstraße kommend, wirkt hier alles eher wie eine Einfahrt in einen Gewerbehof. Der erste Eindruck täuscht auch nicht, denn Landgrafs Tier-Garten, der weder bei Google, noch in irgendwelchen anderen Plänen verzeichnet ist, liegt umgeben von Gewerbebetrieben, teils noch existierenden, teils längst aufgelösten. Fluchtartig scheinen die ehemaligen Besitzer das Gelände verlassen zu haben, wobei sie nur das Allernötigste mitgenommen haben.

Pferde, Esel, Ziegen, Kaninchen, Schildkröten und Schweine

Inmitten dieser Dystopie tut sich Landgrafs in fast zwanzig Jahren geschaffener kleiner Tier-Garten auf. Gepflegtes Grün, riesige Eichen und andere, von ihm selbst dort gepflanzte Bäume, wechseln sich miteinander ab. Dazwischen: Pferde, Esel, Ziegen, Kaninchen, Schildkröten. Und neben zwei Minischweinen bevölkert noch das ausgewachsene Schwein Buddha die grüne Oase. Grund genug für manche Familien aus der näheren und auch weiteren Umgebung, hier ab und an vorbeizuschauen. Auch Schulklassen, Hort, Vereine sowie Hospize nutzen das Areal und haben zum Teil eigene Tiere hier. Wie etwa „Inmitten –Inklusion mit Tieren“ oder die Kinderhospize „Berliner Herz“ und „Sonnenhof“. Für den guten Zweck spendete gar die Berliner Stadtreinigung ( BSR) im vergangenen Jahr einen großen Container für den Stallmist.

Bei all dem aber ziehen über der Oase am Rande Mahlows düstere Wolken auf. Andreas Landgraf, der das Gelände seit 2001 in erster Linie für das Pferd der eigenen Tochter gepachtet hat, hat im Laufe der Jahre einige Holzhütten, Unterstände und Zäune errichtet, für die er keine Baugenehmigung besaß. Nun haben sich die Behörden bei Andreas Landgraf gemeldet. Das Umweltamt bemängelte, dass er dabei die Kronenfreiheit von Eichen nicht beachtet habe. Das Bauordnungsamt prüft, für welche Hütten Baugenehmigungen vorliegen und für welche nicht. Im schlimmsten Fall muss Landgraf rund die Hälfte der Bauten entfernen. Dann fehlen die Unterstände für Tiere und das notwendige Gartenwerkzeug. Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow verweist bei der MAZ-Nachfrage auf den Landkreis, der will sich wegen des schwebenden Verfahrens und mit Hinblick auf den Datenschutz nicht äußern. Immerhin findet die Vorsitzende des Mahlower Ortsbeirates Vera Hellberg noch Worte: „Eine schöne Anlage, die super gemacht ist. Die würden wir gerne erhalten.“

