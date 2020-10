Mahlow

Nachdem ein 51-Jähriger am Samstagmittag mit seinem Auto in der Mahlower Schulstraße ein anderes Fahrzeug gestreift hatte, fuhr dieser bis zu einer nahen Gartenanlage weiter. Dort ging er hinein, konnte aber aufgrund von Zeugenaussagen ausfindig gemacht werden. Ein Test ergab 2,64 Promille bei dem Unfallfahrer, der sich jedoch weder an den Unfall, noch an die Tatsache, dass er überhaupt gefahren war, erinnern wollte. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Spuren gesichert.

Von MAZonline