Weihnachtsfreude zu bereiten und der grenzüberschreitenden Partnerschaft wegen der momentan fehlenden persönlichen Kontakte dennoch einen Impuls zu geben, war in den vergangenen Wochen ein Anliegen der Diabetiker-Selbsthilfegruppe Mahlow. Siegmund Schneider, emsiger Vorstand des Vereins, sammelte mit Ehefrau Erika Unterstützer, um den Diabetikern der seit vier Jahren verbundenen Gruppe im polnischen Słubice eine Überraschung zu bereiten.

20-jähriges Bestehen der Selbsthilfegruppe sollte gefeiert werden

„Eigentlich hätten wir im November das 20-jährige Bestehen der Selbsthilfegruppe Mahlow (SHG) mit einer großen Veranstaltung gefeiert, zu der auch unsere polnischen Freunde eingeladen waren“, so Siegmund Schneider. Dann machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Sobald wie möglich soll das Fest nachgeholt werden. Doch weil der Kontakt der Schneiders zum Leiter der Słubicer Diabetiker-Gruppe, Marian Szewczyk, eng und regelmäßig ist, wussten die Mahlower um Sorgen und Engpässe in dieser Zeit in Polen. Schneiders stellten ein Weihnachtspaket mit Hilfsmitteln zusammen, die man jenseits der Oder dringend benötigt. „Einmalhandschuhe und FFP2-Masken, aber auch zehn Oberarm-Blutdruckmessgeräte sowie ein Sauerstoff-Sättigungsmessgerät sind dabei“, erklärt Erika Schneider, die, anders als ihr Mann, nicht von der Krankheit betroffen, ihm aber bei der Arbeit eine unersetzliche Stütze ist.

Mahlower und Słubicer Diabetiker bei einem gemeinsamen Ausflug in Polen, vor Corona Quelle: Privat

Unterstützung für die Finanzierung ihres Vorhabens fanden die Mahlower in den Diabetiker-SHG Frankfurt (Oder) und Bernau sowie im Landesverband der Brandenburger Diabetiker. „Wie schon so oft fanden wir in Brigitte Arndt-Koch von der Neuen Apotheke Mahlow eine kompetente und großzügige Beraterin“, ergänzt Siegmund Schneider. Weil es ihm so wenig weihnachtlich aussah, ergänzte das Ehepaar das „Gesundheitspackage“ auf eigene Kosten mit süßen Kleinigkeiten wie Schoko-Weihnachtsmännern. Damit kam ein Paket mit etwa 30 Kilo zusammen, „das ich kaum anheben konnte“, so Erika Schneider. Zum Glück wusste der polnische Partner Rat: Jemand hatte Verwandtschaft, die als Berufspendler in Großbeeren arbeitet und den Weihnachtsgruß mit in die heimatlichen Gefilde nehmen konnte.

Pakete auch für Gruppenmitglieder in Mahlow

Wenn Familie Schneider an die gelungenen gemeinsamen Ausflüge und Veranstaltungen mit den Polen, deren 30 bis 40-köpfige Gruppe etwa so groß wie die Mahlower ist, denkt, kommt Freude auf: „Hoffen wir auf ein besseres 2021 und dass alle, hüben wie drüben, gesund bleiben“, wünschen sie. Nun, wo das Paket an die Freunde weg ist und eine erhebliche Aufgabe von ihren Schulter, lehnt sich das Seniorenehepaar nicht etwa zurück. „Von unseren 42 Mitgliedern geht es vielen nicht mehr so gut“, sagt Siegmund Schneider. Bei den derzeitigen Begegnungsbeschränkungen vereinsamten sie noch mehr, denn die monatlichen Treffen der Gruppe waren für manchen ein Anker im Alltag. Deshalb und als „Kompensation“ für das entgangenen 20-jährige Jubiläum, packten sie Weihnachtsgeschenke-Tüten für alle, die sie momentan im „Auslieferungsservice“ bis vor die Türen bringen. „Das ist eine Herausforderung, denn manchmal stimmen die Adressen nicht mehr“, sagt Siegmund Schneider.

Und mehrfach mussten sie in diesen Tagen betrübt feststellen, dass ihre Mitstreiter krank sind, stationär behandelt werden. Da fehlt einfach der regelmäßige Kontakt der Vor-Corona-Zeit. Dessen ungeachtet erarbeitet die SHG derzeit den neuen Jahresarbeitsplan für 2021. In dem sind die regelmäßigen Veranstaltungen im Vereinsheim, die 20-Jahr-Feier und Treffen mit den polnischen Diabetikern vorgesehen. Ein baldiger Sieg über das Virus könnte das alles wieder möglich machen.

