Blankenfelde-Mahlow

Eine ganze Serie von Wohnungseinbrüchen hat sich am Wochenende in Blankenfelde ereignet. In einem Einfamilienhaus brachen Unbekannte am Freitagabend die Kellertür auf und durchsuchten anschließend im Innern des Hauses Behältnisse nach Wertgegenständen. Die Polizei gibt den Schaden mit 550 Euro an.

Bei einem weiteren Einfamilienhaus brachen Unbekannte ebenfalls am Freitagabend ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen und nahmen Schmuck mit.

Am Samstagabend schließlich brachen Unbekannte in ein drittes Haus in Blankenfelde ein. Wieder drangen sie über ein Kellerfenster ein und durchsuchten im Inneren alle Räume. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline