Schwuchow führt Zweckverband

Michael Schwuchow ( SPD), der Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow, wurde am Dienstabend einstimmig zum Vorsitzenden der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Blankenfelde-Mahlow ( WAZ) gewählt. Das Amt seines Stellvertreters übernimmt der Großbeerener Bürgermeister Tobias Borstel (ebenfalls SPD). Er wurde ebenfalls einstimmig gewählt. Noch zwei Tage zuvor hatte es Wirbel um die Kandidatur von Tobias Borstel gegeben. Dass sich der Bürgermeister für dieses Amt zur Verfügung stellen würde, hätten Gemeindevertreter weder gewusst noch gebilligt, wie es hieß. In Umlauf gebracht worden war daher ein Schreiben an alle WAZ-Mitglieder, von Borstel als Kandidaten abzusehen.

Zum Verband gehören die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow für die Ortsteile Blankenfelde, Jünsdorf und Mahlow (8055 Kunden) und die Gemeinde Großbeeren für den Ortsteil Diedersdorf (347).

Von MAZonline