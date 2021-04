Glasow

Das Schicksal der alten Dorfeiche auf dem Glasower Dorfanger steht auf Messers Schneide. Nach umfangreichen Untersuchungen am Montagmorgen wird sich im Laufe der nächsten Tage klären, ob die Eiche im Zweifel noch einem richtigen Sturm standhält.

Dieses mal standen die Halteverbotsschilder am Dorfanger bereits seit Tagen, die auf den Gutachtertermin an der Friedenseiche aufmerksam machen sollten. Als Mitte Januar der anberaumte Fälltermin kam, hatten Dorfbewohner und Baumschützer aus der ganzen Gemeinde den Dorfanger ringsum zugeparkt, um die Fällung der Eiche zu verhindern.

Glasower für den Erhalt

Am Montag stand lediglich ein Unimog vom Bauhof der Gemeinde in unmittelbarer Nähe des Baumes bereit, um den Zugtest an der Friedenseiche durchzuführen. Doch zuvor nahmen Baumgutachter Jochen Brehm aus dem benachbarten Königs Wusterhausen mit seinem Team noch einige Messungen vor, untersuchten den zweifellos vorhandenen Pilz am Fuß der Eiche. „Dass die Eiche krank ist, daran besteht kein Zweifel“, sagte er gegenüber der MAZ. „Die Frage ist, wie krank sie ist, und ob sie noch stand- und bruchfest genug ist um einem Sturm in Orkanstärke standzuhalten.“

Durch den Zugversuch mithilfe eines Stahlseils und des Gemeinde-Unimogs simulierte das Gutachter-Team nach eingehenden Untersuchungen am Fuß und Stamm der Eiche im Anschluss die Kraft, die bei einem Orkan auf den Baum einwirkt. Mehr als 1,5 Tonnen Zugkraft wirkten so auf die Eiche ein. Gezogen wurde aus zwei verschiedenen Richtungen. „Wir wissen ja nicht genau, aus welcher Richtung der Wind im Zweifel kommt“, kommentierte Roswitha Grüneberg, die gleich gegenüber der Eiche wohnt und die wie fast alle Glasower für den Erhalt der Eiche eintreten.

Stille Beobachter der Baumuntersuchung im Hintergrund, darunter Bürgermeister Michael Schwuchow (2.v.r). Quelle: Udo Böhlefeld

Glasower hoffen auf ihren Baum

Schrittweise erhöhte Jochen Brehm die Zugkraft, die auf den Eichenstamm wirkte, bis auf über 1,5 Tonnen. Dabei wurden die Auswirkungen auf die Eiche mit entsprechenden Messgeräten und Sensoren gemessen. Immer wieder kamen während der Messung Anwohner aus der näheren und weiteren Umgebung, um nach dem Zustand der Eiche zu fragen. Vorbeifahrende Autofahrer erkundigten sich ebenfalls, ob die Eiche denn nun fallen muss oder ob sie stehen bleiben darf.

Am Montagvormittag stand die Friedenseiche jedenfalls erstmal stabil. Kein Ächzen, keine sonstigen hörbaren Geräusche, die darauf schließen ließen, dass die Zugkraft dem Baum zu schaffen macht. Doch endgültige Gewissheit gibt es erst, wenn die Baumgutachter alle Messdaten ausgewertet und die Standfestigkeit berechnet haben. „Das dauert mindestens eine Woche, dann wissen wir mehr“, sagte der Gutachter. Voraussetzung für den Erhalt des Baumes sei, dass die Messwerte auch dann noch per Hochrechnung die einhundertfünzigprozentige Gewissheit geben, dass ein Orkan ihm nichts anhaben könne.

Maßnahmen zum Erhalt prüfen

Die Nachbarn der Eiche zeigten sich optimistisch. Klaus Grünberg, der wie seine Vorfahren den Baum am Dorfanger in den 150 Jahren seiner Existenz gehegt und gepflegt hat, glaubt nach wie vor nicht, dass die Eiche so krank ist, dass sie gefällt werden muss. Und Hans-Walter Ludwig, der Vorsitzende des Bürgervereins Glasow, erinnerte noch an eine andere Option. „Der Beschluss der Gemeindevertretung beinhaltet ja auch die Prüfung möglicher Maßnahmen, um den Baum zu erhalten“, sagte er. Auch dabei schwingt noch die Hoffnung mit, dass die Friedenseiche immer noch gesund genug ist, die nächsten Jahre zu überstehen. „Es gab ja nicht nur das Gutachten aus der Gemeindeverwaltung. Mindestens ein anderes Gutachten aus dem Januar hat bestätigt, dass der Baum noch über genügend festes Material im äußeren Bereich verfügt, um stehen bleiben zu können.“

Von Udo Böhlefeld