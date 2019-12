Mitmach-Aktion gegen Rechts gut gestartet

Blankenfelde

Die Mitmach-Aktion gegen Rechtsextremismus der beiden Kirchengemeinden in Blankenfelde und Jühnsdorf läuft gut an. Das Projekt „Wir zeigen Gesicht“ auf der Kirchen-Internetseite füllt sich immer mehr. Am 2. Advent wurde im Anschluss an den Gottesdienst im Gemeindezentrum Blankenfelde die Internet-Seite www.wir-zeigen-gesicht.info nochmal symbolisch freigeschaltet. Gehofft wird, dass noch mehr Menschen mitmachen und Gesicht zeigen.

Das Projekt startete im August mit einer Plakat-Aktion vor den beiden Kirchen. Jetzt sollen auf der Homepage Porträts von Männern und Frauen verschiedenen Alters und verschiedener Berufe gezeigt werden, die über Partei- und Konfessionsgrenzen hinweg mit einem selbstgewählten Bibelzitat oder einem eigenen Statement Gesicht zeigen für Weltoffenheit, Meinungsfreiheit, Bürgerlichkeit und Mitmenschlichkeit und gegen Rassismus, Antisemitismus und Homophobie.

Neben Politikern machen immer mehr Privatpersonen mit

Teltow Flämings Landrätin Kornelia Wehlan hatte neben den Mitinitiatoren der Kirchengemeinden wie Stefan Marx den Anfang gemacht. Jetzt zogen weitere nach. Inzwischen zeigen 13 Personen Gesicht. Darunter Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidtke, Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel, Blankenfelde-Mahlows Bürgermeister Michael Schwuchow (alle SPD), aber auch Privatpersonen haben sich mit einem Foto und einem Zitat auf der Internetseite angemeldet.

Eine Teilnahme ist einfach: Auf der entsprechenden Internetseite können Interessierte das Kontaktformular ausfüllen und ein Foto von sich hochladen. Bibelzitate können entweder auf der Homepage ausgewählt werden oder man wählt ein eigenes Statement.

Von Marlene Schmidt