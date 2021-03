Blankenfelde-Mahlow

S-Bahn-Fahrer zwischen Blankenfelde und dem Berliner Südkreuz müssen sich die nächsten zwei Jahre in Geduld üben. Die S2 unterliegt während der Bauarbeiten an der Dresdner Bahn zahlreichen Einschränkungen. So fährt die S2 während der Sommerferien in diesem Jahr vom 24. Juni bis zum 9. August zwischen dem Berliner Südkreuz und Blankenfelde gar nicht.

Im nächsten Jahr, so berichtete der Berliner Kurier, ist die S-Bahn vom 4. April bis zum 2. Mai zwischen Priesterweg und Blankenfelde gesperrt. Gleich anschließend fährt die S2 vom Berliner Südkreuz aus nur noch bis Lichtenrade. Die Streckensperrung zwischen Lichtenrade und Blankenfelde dauert den Planungen der Deutschen Bahn zufolge bis zum 11. Dezember 2022. Bis Mitte April 2023 fährt die S 2 danach zwischen Mahlow und Blankenfelde nicht.

Gemeinsame Nutzung der Gleise nicht möglich

Auf Nachfrage grenzte die Bahn die Sperrzeiten etwas genauer ein. Es sei ein Schienenersatzverkehr zwischen Marienfelde und Blankenfelde vom 15. bis zum 19. April und vom 30. April bis zum 3. Mai eingerichtet. Zwischen Priesterweg und Blankenfelde fahren die Ersatzbusse vom 24. Juni bis zum 9. August. Auch im nächsten Jahr seien nach heutigem Sachstand mehre Vorhaben auf dem südlichen Streckenast der S 2 geplant. Als Gründe gab die Bahn bauzeitliche Gleisverschwenkungen, Gleis- und Weichenerneuerung zwischen Südende und Lichterfelde Süd sowie maschinelle Durcharbeitung von Weichen und die Verbesserung des Lärmschutzes an.

Wie die Deutsche Bahn auf ihrem Bauinfo-Portal mitteilt, ist eine gemeinsame Nutzung der aktuellen Strecke von S-Bahnen und elektrischen Zügen des Regional- und Fernverkehrs nicht möglich, da unterschiedliche Stromnetze verwendet werden. Während die S-Bahn mit Gleichstrom angetrieben wird, nutzen Regional- und Fernverkehr Wechselstrom. In den Bauzeiten werden darüber hinaus die S-Bahn-Gleise verlegt, um Platz für zwei neue Gleise samt Oberleitung zu machen. Künftig sei die Nutzung dann durch beide Zugarten möglich. Außerdem wird der S-Bahn-Halt in Blankenfelde nach Süden verschoben. S-Bahn und Regionalbahn bekommen einen gemeinsamen Bahnsteig in Blankenfelde. Insgesamt neun Bahnübergänge werden durch Brücken oder Unterführungen ersetzt.

IGEB: Die Bahn verbaut die Zukunft

Wolfgang Huth, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, kommentierte: „Der Ausbau der Dresdner Bahn ist ein gigantisches Infrastrukturprojekt, das uns in den nächsten Monaten und Jahren in Form von Baustellen und Sperrungen begleiten wird. Viele Pendler haben aber bereits Erfahrungen mit temporären S-Bahn-Sperrungen, für den ein oder anderen Arbeitnehmer bietet sicherlich auch das Home-Office eine willkommene Alternative zum täglichen Pendeln.“ Die Bahn wird in den entsprechenden Bauabschnitten einen Schienenersatzverkehr einrichten, darunter auch Schnellbusse, mit denen man ähnlich schnell ans Ziel kommt wie mit der S-Bahn.

Für den Berliner Fahrgastverband IGEB kritisierte dessen Sprecher Jens Wieseke: „Die Baumaßnahmen jetzt sind das eine. Das andere ist, dass die Bahn hier die Zukunft verbaut. Wir müssten eigentlich alles tun, um einen stabilen 10-Minuten-Takt der S-Bahn auch im Speckgürtel hinzubekommen. Stattdessen hat die Bahn in Lichtenrade auf dem Platz schon eine Lärmschutzwand errichtet.“ Auch Michael Wedel, Vorsitzender des Bahnkundenverbandes Berlin, Brandenburg und Mecklenburg Vorpommern, der in Mahlow wohnt, sagte: „Blankenfelde-Mahlow hat 30 000 Einwohner. Es ist ein Fehler, dass es hier keinen zweigleisigen Ausbau der S-Bahn gibt.“ Wedel fordert noch einen Kreuzungsbahnhof zwischen Mahlow und Blankenfelde, der Anschluss an die Bahnlinie von Königs Wusterhausen nach Potsdam herstellen würde.

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow informiert zu den Sperrungen und aktuellen Baumaßnahmen unter www.blankenfelde-mahlow.de/dresdner-bahn

Von Udo Böhlefeld