Astrid Geier ist zurück. Zu groß war die Sehnsucht der Floristin, wieder einen eigenen Laden in Großbeeren zu haben. Und da ist er: Im ehemaligen Bücherhaus Ebel an der Berliner Straße hat das neue „Blümchen“ Anfang Juli geöffnet.

Ins ehemalige Bücherhaus Ebel in Großbeeren ist nun Astrid Geier mit ihrem Blumenladen gezogen. Quelle: Lisa Neugebauer

Geier hatte 20 Jahre lang ein Blumengeschäft im Brunnencenter, da wo jetzt das Blumencafé ist. 2018 wollte sie ruhiger treten, um mehr Zeit für die Kinder und Enkelkinder zu haben – also schloss sie ihr Geschäft. In der heimischen Küche fertigte Geier trotzdem auf Auftrag weiterhin Sträuße und Gestecke. „Da war aber nur begrenzt Platz“, sagt die Floristin. Nebenbei arbeitete sie als Angestellte in einem Blumenladen im Potsdamer Stadtteil Drehwitz. Doch da sei ein ganz anderes Klientel als hier, sagt Geier. „Großbeeren ist noch so eine Wohlfühlinsel, die Leute sind so nett und unterhalten sich gern mit einem – es einfach familiär hier.“

Astrid Geier ergreift die Gelegenheit

Immer wieder liebäugelte die Floristin daher damit, auch zum Arbeiten wieder in ihren Wohnort zurückzukommen. Vor einigen Monaten sei dann alles zusammengekommen, erzählt Geier: Ende Januar ging Wolf-Peter Ebel in den Ruhestand und schloss seinen Buchladen, Ende Juni folgte Andreas Rathenow mit seiner Gärtnerei. „Ich wurde von mehreren Seiten angesprochen, ob ich wieder mehr für Trauerfeiern oder Hochzeiten machen kann“, erzählt Geier. „Und dann war dieser hübsche Laden frei.“

Da habe sie nicht lange überlegen müssen, sagt Geiers Lebensgefährte Manfred Stutz. „Sie ist durch und durch Blumenfrau und braucht ihren Entfaltungsraum.“ Nicht umsonst hatte die gelernte Gärtnermeisterin und Floristin schon als junge Frau den Spitznamen „Blümchen“, nach dem schon ihr erster Laden benannt wurde, und auch das jetzige Geschäft trägt natürlich diesen Namen. Als sie Anfang Juli ihren Blumenladen eröffnete, seien die Reaktionen „überwältigend“ gewesen, sagt Geier. Viele Freunde, Bekannte und ehemalige Kunden hatten Geschenke gebracht, sie wieder in Großbeeren willkommen geheißen. „Es ist, als wären wir nie weg gewesen“, sagt die Floristin.

„Das mit dem Nicht-Kennen ändern wir gerade“

Besonders diese Sozialkontakte hatten Geier in den vergangenen Jahren gefehlt. Die Kinder, die sie noch aus ihren ersten Jahren in Großbeeren kennt, seien inzwischen erwachsen und kaufen jetzt selbst Blumen bei ihr. „Ich finde es so unfassbar schön, wenn ich jetzt deren Hochzeiten beliefern kann“, sagt Geier. Natürlich gebe es auch einige Kunden, die die Floristin noch nicht kennen. Schließlich sind in den vergangenen Jahren einige neue Menschen nach Großbeeren gezogen. „Aber das mit dem Nicht-Kennen ändern wir gerade“, sagt Geier.

Angst davor, sich wieder selbstständig zu machen, habe die Floristin nicht gehabt. Und auch die Überstunden, die in der Selbstständigkeit unwillkürlich anfallen würden, störe sie nicht. Immerhin: „Wir leisten uns eine Mittagspause als Zugeständnis des Alters“, sagt Geier. „Wir“, das sind übrigens sie und ihr Lebensgefährte, der eigentlich schon in Rente ist, aber gern mithilft. „Zu Hause würde ich nur die Katzen streicheln“, sagt er. Daher übernimmt er unter anderem den Lieferdienst und die Grabpflege, die der Laden als Service anbieten. Geier kann sich auch vorstellen noch eine Floristin einzustellen – dann würde sie auch montags öffnen. Im Moment steht sie montags aber nur nach Absprache und immer dienstags bis freitags von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr im Laden.

Von Lisa Neugebauer