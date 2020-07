Blankenfelde-Mahlow

Noël Martin, britischer Bauunternehmer, der vor 24 Jahren Opfer einer rassistischen Attacke in Mahlow wurde, ist tot. Er starb am Dienstagmorgen in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Birmingham.

Martin wäre am 23. Juli 61 Jahre alt geworden. Im Juni 1996 war er mit zwei Kollegen in Mahlow von zwei deutschen Neonazis belästigt und beschimpft worden. Als Martin und seine Freunde den Ort verließen, verfolgten die Jugendlichen sie und versuchten Martins Auto von der Straße zu drängen. Als ihnen das nicht gelang, warfen sie einen Feldstein in die hintere Seitenscheibe. Martin verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Seither war Noël Martin vom Kopf ab querschnittsgelähmt.

Am 16. Juni fand in Mahlow eine Gedenkveranstaltung anlässlich des 20. Jahrestags des Anschlags auf Noel Martin statt. Quelle: Christian Zielke

„ Noël Martin war ein Kämpfer“, sagt Michael Fergusson, der immer den Kontakt zwischen der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, dem dortigen Verein „Bürger für Bürger“ und Noël Martin gehalten hat. „Aber er hat sich die letzten Jahre auch gequält.“

Kontakt zu Noel Martin gehalten

Die letzte Zeit hat Fergusson den Kontakt per WhatsApp über die persönliche Pflegerin des Briten gehalten, der nach dem Überfall zurück nach Großbritannien gegangen war. Martin sei vor rund einer Woche ins Krankenhaus gekommen, weil er nicht mehr essen konnte. Drei Wochen zuvor hatte Martin bei einem Telefonat mit Bürgermeister Michael Schwuchow ( SPD) und Vera Hellberg, der Vorsitzenden von „Bürger für Bürger“ gesagt, dass er nicht ins Krankenhaus wolle. Die letzten Tage wurde er auf der Intensivstation künstlich ernährt. Am Dienstagmorgen sollten Ultraschallscans gemacht werden. Als das Ergebnis dieser Untersuchung ausblieb, setzte sich Fergusson noch einmal mit der Pflegerin in Verbindung. Dabei erfuhr er, dass Martin Noël am Morgen verstorben ist.

Gedenkstein für Noel Martin. Quelle: Christian Zielke

Bürgermeister Schwuchow war erschüttert, als er von der Nachricht aus Birmingham erfuhr. „Wir haben doch noch miteinander telefoniert. Dabei hatte ich den Eindruck, dass er sich fit fühlt und Pläne macht. Er freute sich schon auf nächstes Jahr, wenn die Corona-Einschränkungen keine Rolle mehr spielen und der Jugendaustausch mit Blankenfelde-Mahlow wieder stattfinden kann.“

Jugendaustausch sollte weitergehen

Vera Hellberg, die den Austausch organisiert, bedauerte den Tod Martins zutiefst. „Wir wollten eigentlich schon im vergangenen Jahr wieder zu ihm. Das hat leider nicht funktioniert.“

Noel Martin wurde am 16. Juni 1996 Opfer eines rassistischen Anschlags in Mahlow. Quelle: Privat

Kunstschmied Werner Mohrmann-Dressel musste sich erst fassen, als er am Dienstagabend vom Tod Noël Martins erfuhr. Dann sagte der 56-Jährige: „Da hat er noch 24 Jahre durchgehalten, nach dem ihm das Rückgrat gebrochen wurde, unglaublich. Aber sein inneres Rückgrat, das hat er sich nicht brechen lassen. Er war ein toller Typ.“ Mohrmann-Dressel hatte das kleine Mahnmal „Der Stein von Mahlow“ geschaffen für den in Jamaika geborenen Briten, der nach dem Steinwurf querschnittsgelähmt weiterleben musste.

Nur eine Begegnung mit Noel Martin

Mohrmann-Dressel war dem dunkelhäutigen Martin nur einmal begegnet, 2001. „Das war eine ganz kurze Begegnung nach der Gedenkveranstaltung in Mahlow später in einem Berliner Restaurant. Man will sich einem Menschen mit solch einem Schicksal bei so einem dramatischen Anlass ja auch nicht aufdrängen“, sagt der Künstler. 2001 hatte die Initiative „Tolerantes Mahlow“ mit Vera Hellberg dort, wo Martin gegen den Baum geprallt war, zur Mahnung einen neuen Baum gepflanzt.

Worte der Erinnerung auf dem Lesepult

2007 folgte schließlich das Lesepult. Auf ihm stehen die Worte: „Der Stein, den sie werfen. Nicht wissend, was sie schuldig bleiben, dem Leben der Andren, die beraubt wurden ihres Lebens...“ So beginnt ein Gedicht von Noël Martin, das Lesepult hatte Mohrmann-Dressel geschaffen. Noch einmal hält der Kunstschmied inne, „ Noël Martin war ein unglaublich tougher Typ.“

