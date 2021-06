Blankenfelde-Mahlow

Im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus und für Solidarität, Vielfalt und Menschlichkeit weist die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow auf ihre eigens geschaffene „Digitale Gedenkwand“ hin. Diese Gedenkwand mit dem Hashtag #Noël Martin soll die Möglichkeit zu dezentralem und digitalem Gedenken geben.

Der rassistische Überfall auf den britischen Bauunternehmer jährt sich 2021 zum 25. mal. Gemeinsam veranstalten die Gemeinde, das Land Brandenburg, der Verein Opferperspektive und viele weitere Akteure deshalb eine Aktionswoche vom 13. bis zum 19. Juni. In zahlreichen Veranstaltungen soll ein Zeichen gegen Rassismus und für Solidarität, Vielfalt und Menschlichkeit gesetzt werden.

Aufgrund der Pandemiebeschränkungen kann das Gedenken nicht im ursprünglich geplanten größeren Rahmen stattfinden. Auch die Angehörigen von Noël Martin können leider nicht aus Großbritannien anreisen. Geplant war, dass sie bei der Einweihung der Noël-Martin-Brücke dabei sind. Nun soll es zusätzlich zum Programm der Aktionswoche dezentrales und digitales Gedenken geben, an dem sich jeder beteiligen kann. Einzeln oder in kleinen Gruppen können Blumen und Botschaften am Mahnmal am Glasower Damm gegenüber der Astrid-Lindgren-Grundschule niedergelegt, fotografiert und digital geteilt werden. Auch Videobotschaften sind möglich.

Die Statements können auf Instagram, Twitter und YouTube unter dem Hashtag #NoelMartin geteilt werden - gern auch auf Englisch. Grußbotschaften per E-Mail an die Adresse oeffentlichkeitsarbeit@blankenfelde-mahlow.de sind ebenfalls möglich. Alles zusammen ist auf der digitalen Gedenkwand unter www.blankenfelde-mahlow.de/digitales-gedenken nachzulesen. Das Programm zur Themenwoche ist unter www.blankenfelde-mahlow.de/aktionswoche abrufbar.

Von Udo Böhlefeld