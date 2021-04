Blankenfelde-Mahlow

Nicht irgend ein weiterer Umweltschutzverein, sondern konkrete Projekte und Bildungsarbeit zum Thema Umweltschutz sind die Themen des Anfang des Jahres neu gegründeten Vereins aus Blankenfelde-Mahlow. Mit gerade mal acht Mitgliedern gegründet, ist die Zahl der Aktiven innerhalb des Vereins trotz Corona bereits auf rund 20 gewachsen. Darüber hinaus sind einige mehr noch innerhalb der Projekte aktiv.

Aktionsradius zwischen Potsdam und Schönefeld

Starken Zuspruch hat vor allem das Nistkästen-Projekt gefunden. Dieses Projekt will Vögel beim Nestbau mit natürlichen und künstlichen Nisthilfen unterstützen. Denn das zunehmende Fällen von Bäumen und immer dichter werdende Besiedelung nehmen den Beherrschern der Lüfte den Platz für den Nestbau. Da sollen Nistkästen für Abhilfe sorgen, die sowohl auf dem Balkon als auch im Garten den Vögeln als neue Heimat dienen können.

Die Ökopaten werden hier aktiv. „Wir sammeln Geld für Meisen-Nistkästen, deren Holz aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Forstwirtschaft stammt“, beschreibt Kea Carl die Projektidee. „Gemeinsam mit Kindern aus Grundschulen im Umland bauen wir Nistkästen und bringen sie in die Gärten.“ Umland, das ist in diesem Fall der ländliche Süden Berlins. Von Potsdam im Westen bis Schönefeld im Osten reicht der aktuelle Aktionsradius der Ökopaten. Blankenfelde-Mahlow ist derzeit das Zentrum, weil sich hier die meisten Mitglieder für das Engagement für die Umwelt im neuen Verein stark machen.

Freien Lauf für Kreativität

„Es kann durchaus sein, dass sich unser Wirkungsgebiet im Laufe der Zeit auch noch weiter nach Süden verschiebt“, sagt Benjamin Lehmann, der einen Großteil der offiziellen Vorstandarbeit schultert. Lehmann ist im Hauptberuf Projektentwickler im Ludwigsfelder Rosseau-Park und sein Schwerpunkt ist die Nachhaltigkeit beim Thema Wohnbebauung. Generell geht es dem Vorsitzenden des Vereins wie auch seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern um das Thema Alltagsökologie. „Sehr erfolgreich ist auch unser Projekt „Sticker gegen Printwerbung“, schildert Lehmann. „Dabei geht es uns nicht darum, die Werbepakete, die den Zeitungen oft noch in Kunststoff verpackt beigelegt werden, generell zu verteufeln. Aber dort, wo die Pakete ungelesen in den Müll wandern, schadet das der Umwelt ganz massiv.“

Lesen Sie auch:

Anwohner der Brücker Plane verärgert über grobe Gewässerpflege im FFH-Gebiet

Studie: Nur drei Prozent der weltweiten Lebensräume sind ökologisch intakt[...]

„Um bei uns Mitglied zu werden, haben wir im Moment im wesentlichen nur das Internet“, sagt Julia Schrödter, die für die Pressearbeit des Vereins zuständig ist. „Wir treffen uns regelmäßig digital, besprechen so, was ansteht. Parallel wird in kleineren Gruppen gearbeitet.“ Ideen für neue Projekte kann jeder einbringen, egal ob im Verein oder nicht. „Jedem Mitglied soll die Möglichkeit geboten werden, beim Vereinsleben mitzuwirken und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen“, fügt Lehmann hinzu. Infos unter www.oekopaten.de.

Von Udo Böhlefeld