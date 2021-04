Orgel Jühnsdorf kurz vor der Fertigstellung: Auferstehung einer Königin

Jühnsdorf

Im rund 300 Einwohner zählenden Jühnsdorf, Ortsteil von Blankenfelde-Mahlow, bahnt sich eine kleine Sensation an. Ende Mai soll in der Dorfkirche die vor mehr als 150 Jahren geplante und erbaute Orgel des Hoforgelbaumeisters Wilhelm Remler wieder erklingen.

Weit über 3000 Stunden Arbeit

Aktuell sind die Arbeiten zum Wiederaufbau der Orgel in vollem Gange, das musikalische Wunder aber ist bereits absehbar. Orgelbaumeister Tobias Herold von der Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke setzt gemeinsam mit zwei Mitarbeitern über die Woche verteilt, behutsam und kenntnisreich Teilchen für Teil zusammen. Teilchen, das sind die vielen kleinen Teile, die von der ursprünglichen Orgel Wilhelm Remlers noch erhalten sind. Bis hin zu Schrauben und Haken wurde alles aufgehoben, kommt nun in der Rekonstruktion des Instruments wieder an seinen ursprünglichen Platz. Teile, das sind die größeren und sichtbaren Arbeiten wie etwa der Spieltisch, der auch noch vollständig erhalten ist. Die außerordentliche Orgel mit zwei Manualen und Pedal, mechanischer Traktur und 10 Registern wird möglichst genau nach ihrem historischen Vorbild wieder hergerichtet.

Der Spieltisch mit den Registerknöpfen ist noch original. Quelle: Udo Böhlefeld

Weit über 3000 Stunden Arbeit stecken bereits heute in dem Instrument. Vor mehr als zwei Jahren begann Herold mit der Recherche, denn einen Bauplan der Jühnsdorfer Orgel gibt es nicht mehr. Er fuhr zwischen Mahlow und Bauer-Wehrland an der mecklenburgischen Ostseeküste alle Standorte an, an denen Remler-Orgeln stehen, verglich mit den bekannten Resten des Originals und kroch auch schonmal in die ein oder andere Orgel hinein, um entscheidende Hinweise für den Wiederaufbau in Jühnsdorf zu finden. „Da gab es denn auch schonmal eine Art kostenloser Inspektion für die jeweilige Gemeinde“, schmunzelt der Orgelbauer aus der Berlin-Zehlendorfer Orgelwerkstatt.

Roboter hilft beim Stimmen

Ende April dürften alle Vorarbeiten am Orgelwerk abgeschlossen sein, dann geht es ans Aufstellen der Orgelpfeifen und darum, ihnen den richtigen Ton zu verpassen. Weit über 500 Orgelpfeifen muss der richtige Ton und nach Möglichkeit auch der zum Erbauungsjahr passende Charakter verpasst werden. Das geschieht mithilfe modernster Hilfsmittel wie etwa eine Roboter, der auf dem Orgeltisch den Ton anschlägt, während Herold im Kirchenschiff sitzt und mit fein gespitzten Ohren auf jeden Ton lauscht. Runde vierzehn Tage sind dazu veranschlagt.

Das Original in Jühnsdorf wurde ab 1869 unter dem Patronat der Familie vom Knesebeck durch den damaligen Hoforgelbaumeister Wilhelm Remler errichtet. Die Familie vom Knesebeck stellte damals mehrere Landräte des ehemaligen Kreises Teltow. Gleichzeitig war Jühnsdorf der Wohnsitz des Landrats und die Familie verfügte über weitreichende Kontakte zum preußischen Hof. So konnte die Familie den Hoforgelbaumeister für den Bau dieser Orgel gewinnen.

Einweihung am liebsten bei vollem Haus

So unterstützte die Familie vom Knesebeck durch den Orgelbau eine Bildungsoffensive des preußischen Staates: Jeder Dorfschullehrer auf dem noch so kleinsten Dorf musste entweder Geige oder Orgel spielen können. Die Schülerinnen und Schüler kamen so auch in den Genuss musikalischer Erziehung. Diesem Beispiel folgend wird die Orgel in der Jühnsdorfer Kirche auch zukünftig wieder der Bildung dienen. Bärbel Wunsch, Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, hat schon heute viele Anfragen von zukünftigen Organisten, ob sie denn auf dem Instrument ihre Übungsstunden abhalten dürfen.

Der einzige Unterschied zum Original: Die Luft für die Orgelpfeifen beschafft künftig ein Motor. Doch die Pumpschwengel wurden restauriert und sind ebenfalls nutzbar. Quelle: Udo Böhlefeld

Bärbel Wunsch kann den Termin der Fertigstellung kaum erwarten. Spätestens Ende Mai soll die Königin der Kirchengemeinde in einem Gottesdienst mit anschließendem Konzert übergeben werden. „Am liebsten natürlich bei vollem Haus“, sagt sie, „aber das wird kaum gehen. Wir sind froh, wenn wir alle Förderer, private Spender und jene einladen können, die sich für die Orgel stark gemacht haben. Denn die gesamte Rekonstruktion wurde alleine durch Spenden ermöglicht, die zum Teil immer noch fließen.“

Von Udo Böhlefeld