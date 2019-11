Diese Straße könnte zur Tempo-30-Zone werden

Dahlewitz

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Tempo 30 in der Bahnhofstraße in Dahlewitz. Das forderte der Ortsbeirat. Nach langem Hin und Her mit der Verwaltung und Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Teltow-Fläming gibt es jetzt fünf verschiedene Varianten, über die die Gemeindevertreter beraten und abstimmen sollen.

Der Ortsbeirat ist für den vierten Entwurf. Demnach soll neben einer Tempo-30-Zone auch eine Zone für ein eingeschränktes Haltverbot entstehen. Parken wäre so nur noch in den dafür vorgesehenen Bereichen möglich. Hinzu kommen kleine Änderungen in der Einmündung zur Dorfstraße und eine Querungshilfe in Höhe der Kindertagesstätte.

Bereich wird übersichtlicher und sicherer

Damit werde der Charakter einer sogenannten Anliegerstraße verdeutlicht. Vor allem für zu Fuß gehende Personen soll der Bereich vor der Kindertagesstätte übersichtlicher und sicherer werden, hieß es. Gleichzeitig handle es sich um eine Aufwertung des gesamten Bereichs rund um das Bahnhofsviertel. Eine Genehmigung dafür ist in Aussicht gestellt.

Die Kosten in Höhe von rund 35.000 Euro für die Verkehrsinsel in Höhe der Kita müssten noch im Haushalt für das kommende Jahr berücksichtigt werden. Die Kosten von je 1.000 Euro für Markierungsarbeiten und Verkehrszeichen könnten laut Beschlussvorlage problemlos in die Stellen mit aufgenommen werden.

Grünes Licht vom Straßenverkehrsamt

Die bevorzugte Variante ist die umfangreichste und teuerste zugleich. Alle anderen sehen nur einige Teile des Vorhabens vor, so zum Beispiel Tempo-30-Zone ohne Querungshilfe oder Querungshilfe ohne neue Parkregeln. Doch der Ortsbeirat fordert das volle Paket. Die Gemeinde unterstützt das Projekt.

Zunächst hatte die Verwaltung das Anliegen durch das Straßenverkehrsamt prüfen lassen. In der betreffenden Straße gebe es viele Tagesmütter. Vor Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenheimen ist es nach neuen Gesetzen für die Kommunen nun einfacher, Tempo-30-Zonen zu beantragen.

Das war in der Bahnhofsstraße jedoch nicht so einfach. Laut Regularien gelten Tagesmütter-Einrichtungen nicht als Kindertagesstätte. Mindestens zehn Kinder müssten betreut werden, um eine Tempo-30-Zone einzurichten. Denn es sollte zwischen Kita und Tagesmütter-Stellen auf gesamter Strecke die neue Geschwindigkeit gelten. Letztlich ist statt einer Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 die Einrichtung einer ganzen Tempo-30-Zone im Rahmen der Gemeinde möglich – aufgrund einer sogenannten flächenhaften Verkehrsplanung der Verwaltung.

Von Marcus J. Pfeiffer