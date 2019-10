Ortsbeirat kritisiert zugeparkte Straßen in Mahlow

Mahlow

Sie stehen im Halteverbot, in Tempo-30-Zonen und auf Grünflächen am Straßenrand – kreuz und quer. Die Pkw stehen überall, kritisierten die Ortsbeiratsmitglieder in Mahlow auf ihrer letzten Sitzung. Die Fahrzeuge behindern ihrer Meinung nach den Verkehr, verschlechtern die Sicht an Kreuzungen und es bleibe kaum Platz, wenn mal was von vorne kommt.

Idee: Lkw-freie Innenstadt

Konkret betrifft das unter anderem die Berliner Straße und Herbert-Tschäpe-Straße. „Das ist eine 30er-Zone. Die dürfen da nicht einfach so parken“, sagt Bernd Marquardt (Fraktion Freie Wählergruppe). Die ganze rechte Fahrbahnseite ist in Richtung Innenstadt fast immer vollständig dicht. Es bleibt kaum Platz zum Ausscheren.

Die Fahrer parken sogar rechts neben der Straße im Grünstreifen und sogar - wie hier in der Berliner Straße - in Mulden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Besonders schlimm wird es, wenn dort noch Lkw lang fahren“, betont Andreas von Drateln (AfD-Fraktion). Dann ginge häufig gar nichts mehr. Der Ortsbeirat schmiedete die Idee, eine Tonnenbegrenzung für den ganzen Ort einzuführen. „Lkw über 7,5 Tonnen dürften dann gar nicht mehr durch die Straßen fahren“, erklärt Ortsvorsteherin Vera Hellberg (SPD-Fraktion).

Parken in den Grünstreifen

Sie nahm den Vorschlag auf und wird ihn in der Verwaltung ansprechen, versprach sie. Ausnahmen seien jedoch Lieferverkehr und Müllabfuhr, machte die Ortsvorsteherin deutlich. Das Lkw-Verbot in der Innenstadt sei aber nur bedingt die Lösung für das Problem. Die kleineren Fahrzeuge würden auch weiterhin die Straßen zuparken.

Vor Schulen und Kitas sei es laut dem Ortsbeirat besonders schlimm - überall parken die Pkw. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Besonders an Schulen und Kitas – in der Berliner Straße und Herbert-Tschäpe-Straße – gibt es oft Ärger. An einigen Stellen parken die Fahrer sogar recht neben der Straße im Grünstreifen direkt in den Mulden. Das geht gar nicht, ist sich der Ortsbeirat einig. Das widerspreche dem Naturschutz und koste hohe Strafen.

Probleme im Online-Portal ansprechen

Ortsvorsteherin Vera Hellberg will beim Ordnungsamt der Gemeinde nachhaken und über mehr Kontrollen in diesem Bereich sprechen. Erst kürzlich kam sie zu einem Bürgertreffen in der Waldsiedlung mit den Einwohnern zusammen. Das Parken ist auch da ein großes Thema, jedoch vorwiegend interner Natur, so Hellberg.

Geparkt wird am Fahrbahnrand und sogar in den Grünstreifen - der Ortsbeirat sieht dabei ein Eingriff in den Naturschutz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Das Treffen hat gezeigt, dass es oft hilft, miteinander zu sprechen“, sagt sie. Es gab aus ihrer Sicht viele kontroverse Diskussionen, doch das Parken ist dort erlaubt. Jetzt hofft sie auf Besserung und regt an für solche Fälle häufiger das Internetportal „Maerker“ zu nutzen und die Verwaltung auf Probleme in der Gemeinde hinzuweisen.

Von Marcus J. Pfeiffer