Die Gemeindeverwaltung von Blankenfelde-Mahlow will voraussichtlich im Juni einen neuen Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Blankenfelde ernennen. Das teilte Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) in der Sitzung der Gemeindevertreter in der zurückliegenden Woche mit.

In der kommenden Woche, am 7. Mai, soll es dazu Gespräche mit den Kameraden der Feuerwehr geben. Gemeindewehrführer Torsten Drebinger und Hauptamtsleiterin Katharina Schiller wollen mit den Kameraden die Anforderungen an eine neue Ortswehrführung erörtern. Am 4. Juni soll es ein „Casting“ der Kameradinnen und Kameraden geben, die als neue Ortswehrführung in Frage kommen. Nach Möglichkeit soll die neue Ortswehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Blankenfelde noch im Juni benannt werden.

Die Ernennung einer neuen Ortswehrführung im Ortsteil Blankenfelde wurde notwendig, weil der alte Ortswehrführer Mirko Höötmann Ende vergangenen Jahres seiner Funktion enthoben worden ist. Nach 18 Jahren in dieser Rolle warf ihm die Leiterin des Hauptamtes mangelnde Eignung für die Ortswehrführung vor. Genauere Angaben verweigerte die Gemeinde auf Nachfrage. Bernd Habermann, Altbürgermeister von Blankenfelde und seit acht Jahren Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr, kommentierte die Entlassungsgründe in der MAZ: „Es ist mir völlig unverständlich, dass dem Ortswehrführer nach 18-jähriger, vorbildlicher Führungstätigkeit mangelnde Eignung vorgeworfen wird. Das ist geradezu absurd.“

