Gewaltprävention in der Schule

Mahlow

„Jetzt wehre Dich!“, ruft Klassenlehrer Lars Bause energisch seinem Schüler Aaron zu. Der wurde nach einem Schlag von Mitschüler Michael gerade noch von zwei Freunden aufgefangen, bevor er zu Boden ging. Das Ganze spielte sich am Montag auf dem Hof der „Schule am Waldblick“ in Mahlow ab – und war zum Glück nur dem Jugendbuch „Knallhart“ nachempfunden. Schüler aller Klassenstufen führten einen Projekttag zur Gewaltprävention durch und hatten auch Schüler der Tschäpe-Grundschule, mit der man durch Kooperationsvertrag verbunden ist, eingeladen.

Unterschwellig Prävention, vor allem Spaß am gemeinsamen Filmgucken und Malen hatten die Erst- bis Drittklässler. Quelle: Andrea von Fournier

Altersspezifisch bereiteten die Pädagogen mit Unterstützung der Sozialarbeiterin Bianca de Lancey vom DRK-Kreisverband verschiedene Angebote vor. So sahen die Jüngsten bis Klasse drei einen Film, bei dem ein Hase von anderen in der Tierschule „gemobbt“ wird. Das Problem wird sensibel gelöst, der Hase hat keine Angst mehr, zur Schule zu gehen. Anschließend gestalteten die Kinder unter Anleitung der Lehrerinnen Isabell Martini, Nicole Bock und Anne Motz zwei lange Wandfriese: Alle malten sich nebeneinander farbenfroh bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Die Lehrerinnen brachten ihnen nahe, dass man trotz Unterschieden gut gemeinsam spielen und lernen kann.

Die Zehntklässler haben „Knallhart“ gelesen und besprochen und fertigen nun ihre eigene Fotostory dazu. Quelle: Andrea von Fournier

Die Schüler der Mittelstufe folgten parallel in der Turnhalle dem Theaterstück „Raus bist Du“, das die Sozialarbeiterin organisiert hatte und das der Prävention von Mobbing dient, gedacht ab zehn Jahre. Über die Situation einer Sabrina in dem Stück, die auch nicht mehr gern in die Schule geht, weil Daniela sie hänselt und niemand sich traut, Sabrina beizustehen, wurde anschließend im Schülerkreis gesprochen. Nicht ausgeschlossen, dass mancher der Zuschauer das selbst schon erlebt hat.

„Seit drei Jahren befassen wir Lehrer uns intensiv mit dem Thema „ Gewaltprävention“, erklärte Schulleiterin Katrin Schneider. Externe und interne Fortbildungen für Kollegen folgten, um alle dafür zu sensibilisieren und auf die Schüler einzugehen. Inzwischen gibt es ein Gewaltpräventionskonzept, in das sich dieser Projekttag einordnet. Lars Bause half Nadine, Fotos des tätlichen Zusammenstoßes von Aaron und Michael zu machen. Gemeinsam fertigten sie eine Fotostory für den Computer.

Von Andrea von Fournier