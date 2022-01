Blankenfelde-Mahlow

Etwa 100 Menschen aus Blankenfelde-Mahlow haben am Montag vor der evangelischen Dorfkirche in Blankenfelde der Corona-Toten gedacht. Sie versammelten sich am Abend zu einem ökumenischen Gottesdienst und stellten Kerzen auf die Steinmauer an der Kirche. Mit dabei waren auch Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD) sowie weitere Kommunalpolitiker der Gemeinde.

Blankenfelde-Mahlow wehrt sich gegen Corona-Proteste

Die Aktion fand als Gegenveranstaltung zu den montäglichen Protesten der Gegner von Corona-Einschränkungen statt. Mit der ruhigen Gedenkstunde sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass die Teilnehmer keine Konfrontation suchen, sondern zur Besinnlichkeit anregen wollen, so die Veranstalter.

Zum Ende der Gedenkstunde liefen auch die selbsternannten „Spaziergänger“ an der Blankenfelder Kirche vorbei. Beide Gruppen schwiegen, zu Anfeindungen kam es nicht.

