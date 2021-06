Glasow

Eine 12-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Glasow schwer verletzt worden. Ein 52-jähriger Autofahrer war mit seinem Opel auf der Ibsenstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Straße Glasower Damm abbiegen.

Dabei kollidierte er mit dem Kind, das auf dem Radweg fuhr. Das Mädchen stürzte und hatte keinen Helm auf. Die Zwölfjährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

Von MAZonline