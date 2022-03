Rangsdorf: Lev Held ist der beste Vorleser in Teltow-Fläming Nord

Blankenfelde-Mahlow

Als würde Lev Held hauptberuflich Stimmen nachahmen, liest er einen Dialog zwischen Yola und Finn vor. Sie sind die Hauptfiguren des Kinderromans „Kannawoniwasein – manchmal muss man einfach verduften“, das der 12-Jährige für den nationalen Lesewettbewerb in der Region Teltow-Fläming Nord ausgesucht hat.

In der Gemeindebibliothek Mahlow fand am Mittwoch die Siegerehrung des Wettbewerbs statt. Dort gab es Preise für die Sechstklässler – bei warmen Getränken und Gebäck konnten sie sich untereinander austauschen und in der Bibliothek nach neuen Büchern stöbern.

Lev von der Grundschule Rangsdorf überzeugte die Jury am meisten aus einer Gruppe von acht Schulsiegern, die für den Lesewettbewerb ein Video eingesendet hatten. Gewählt hat er die Geschichte des Kinderbuchautors Martin Muser, weil sie urkomisch ist und ihn oft zum Lachen gebracht habe, berichtet der Preisträger. Und natürlich wegen dem Brandenburgischen, das Lev gekonnt nachspricht.

In dem Roman geht es um Finn, der von Neustrelitz nach Berlin fahren will, um seine Mutter zu besuchen. Auf dem Weg lernt er Yola kennen und erlebt mit ihr gemeinsam jede Menge Abenteuer.

Vorlesewettbewerb fand wegen Corona digital statt

Es war etwas Neues für die Kinder, denn unter normalen Umständen hätten sie vor einem großen Publikum gelesen. Aufgrund der Pandemie mussten sie ihre gewählten Textausschnitte vor einer Kamera vorlesen und digital einsenden. Dort hatten sie zwar die Möglichkeit, mehrmals zu lesen, bis sie mit ihrem Ergebnis zufrieden waren, aber das bringt auch neue Herausforderungen mit sich.

Nur Nuancen zwischen den Teilnehmern

Die Jury füllte zu jedem Kind einen Bewertungsbogen mit einem Punktesystem aus. „Für mich war es ein großer Vorteil, dass ich alle Kinder zwei oder sogar drei mal anhören konnte“, so Jurymitglied Monika Uwe-Zürcher. Es sei viel schwieriger, wenn man sofort eine Entscheidung treffen müsse. Durch das mehrmalige Ansehen der Lesevideos könne man gezielter auf Details achten. Dabei stellte Uwe-Zürcher fest: „Es waren wirklich nur Nuancen zwischen den Teilnehmern. Alle haben fantastisch gelesen.“

Juror aus Zossen: Live-Vorlesungen machen einen Unterschied

Das kann Noah Pommer bestätigen. Er macht eine Ausbildung in der Bibliothek in Zossen und war erstmalig Juror für den Lesewettbewerb. „Ich denke aber, dass es einen Unterschied macht, die Kinder noch mal live lesen zu hören“, erzählt der Azubi. Und das bestätigt der Auftritt von Lev Held, der seine Textstelle bei der Siegerehrung noch mal vortrug. So kann man sich mehr in die Geschichte reinfühlen, als wenn sie bloß vor einer Kamera vorgetragen wird.

„Ich denke Lesen hat gerade in Zeiten, wo vieles auf Distanz läuft, eine große Bedeutung für Kinder“, so Kinder- und Jugendbibliothekarin Zielsdorf-Mittag. Bücher seien nicht nur eine Ablenkung und Unterhaltung, sondern sie vermitteln auch Wissen und fördern das kreative Denken. „Wir erleben hier in der Gemeindebibliothek einen ganz großen Zuspruch. Lesen stärkt eben die Seele.“

Von Franziska von Werder