Teltow-Fläming

Rund fünf Kilometer Radweg wären notwendig, um auf der Kreisstraße 7236 / 6157 per Zweirad von Groß Machnow im Landkreis Teltow-Fläming nach Mittenwalde im benachbarten Landkreis Dahme-Spreewald zu kommen. Der straßenbegleitende Radweg wird seit langem immer wieder diskutiert und gefordert. Teltow-Fläming hat nun immerhin Planungsmittel im Haushalt 2020 in Höhe von 23.500 Euro eingesetzt.

„ Radwege haben in den Landkreisen im Süden Berlins nicht unbedingt Priorität, insbesondere in der Tangentiale“, sagt Reinhard Kähler vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADFC) in Königs Wusterhausen. In beiden Landkreisen stand der Radweg entlang der zugehörigen Kreisstraße zwischen dem Rangsdorfer Ortsteil und Mittenwalde in den vergangenen Jahren immer wieder zur Diskussion. Selbst der Landkreis Teltow-Fläming misst dem Radweg „wegen der hohen Verkehrsbelastung auf der Kreisstraße eine hohe Priorität“ bei.

Radwegekonzepte 2030 in Dahme-Spreewand und Teltow-Fläming in Arbeit

Beide Landkreise arbeiten zurzeit an ihren jeweiligen Radwegekonzepten 2030. In Dahme-Spreewald sollte das Konzept eigentlich bereits zum Jahreswechsel vorliegen. Doch wegen Corona mussten mehrfach Termine verschoben werden, so dass momentan noch der Januar als Termin steht. Reinhard Kähler rechnet indes nicht mehr in diesem Monat damit. Das Radwegekonzept Teltow-Fläming wird bis Mitte des Jahres 2021 aktualisiert, so lautet zumindest ein Beschluss des Kreistages vom Juni vergangenen Jahres.

Im Fokus des künftigen Radwegekonzeptes in Teltow-Fläming stehen Lückenschlüsse und Attraktivitätssteigerungen beim Flämingskate, die Anbindung an Berlin, die Anbindung touristischer Zentren, Alltagsmobilität, Schulwegsicherung und Radabstellanlagen an Bahnhöfen. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, des Landesbetriebs Straßenwesen und des ADFC arbeitet an dem Konzept.

Radwege teils seit 2005 in der Planung

Derzeit werden Planungs- und Baumaßnahmen an fünf größeren Radwegen durchgeführt. Dazu zählen Umbauten an der Flämingskate in Luckenwalde, der zweite Bauabschnitt des Radweges zwischen Thyrow und Siethen sowie ein touristischer Verbindungsweg zwischen Zesch am See und Egsdorf.

Im Norden des Landkreises geht es um zwei Radwege. An der Kreisstraße K7241 zwischen Genshagen und Großbeeren wurde bereits 2005 mit Planungen für den Radweg von Wietstock nach Großbeeren begonnen. 2015 wurde die Maßnahme bis auf weiteres eingestellt. Grund war die angespannte Haushaltslage des Kreises. Die Planungsmaßnahme wird in der Prioritätenliste 2020 bis 2024 des Haushaltes fortgeführt, nach wie vor ist ein Baubeginn nicht in Sicht.

Warten auf Dahme-Spreewald

Beim Radweg Groß Machnow – Mittenwalde handelt es sich um das zweite aktuelle und seit langem überfällige Projekt. 3,2 Kilometer des künftigen Radweges liegen in Teltow-Fläming, 1,8 Kilometer in Dahme-Spreewald. Die Planungs- und Baukosten werden allein in Teltow-Fläming auf knapp 900.000 Euro geschätzt. 23.500 Euro wurden als Planungskosten in den Hauhalt 2021 eingestellt, ob sie gebraucht werden, dürfte auch davon abhängen, ob auch in Dahme-Spreewald Ernst gemacht wird mit dem Vorhaben. In der Haushaltsplanung war bis zuletzt kein Geld für die Planung vorgesehen. Eine Nachfrage der MAZ blieb unbeantwortet.

Der Landkreis Teltow-Fläming will sich auf Landes- und Bundesebene für eine stärkere Förderung des Radwegebaus einsetzen. Radwege an Bundes- und Landstraßen sollen nicht zwingend direkt neben der Fahrbahn angelegt werden müssen, wenn die zu verbindenden Ortschaften auch über alternative Routen mit besseren Bedingungen für den Alltags- und Freizeitverkehr angeschlossen werden können. Der Ausbau und die Beschilderung von Fernradwegen in Brandenburg soll verbessert werden.

Von Udo Böhlefeld