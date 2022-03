Shopping - Rangsdorfer Südring-Center: Trotz Feiertag in Berlin ist es in TF relativ ruhig am Frauentag

An Feiertagen führt die Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg mitunter zum Run auf die Läden im jeweils anderen Bundesland. Am Frauentag blieb der Ansturm der Berliner in Rangsdorf und Blankenfelde-Mahlow aus.