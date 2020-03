Die Rollos bleiben oben

Blankenfelde

Verwaist liegt dieser Tage die „Alte Aula“ in Blankenfelde – sonst ein Ort der Begegnung mit vielfältigen Kultur- und Kunstangeboten, ein Tipp nicht nur für Ortsansässige, wie die E-Mail-Adressliste des ansässigen Kulturvereins zeigt. Der „bastelt“ unter Leitung seiner Vorsitzenden, Siegrid Sohr, an zwei Halbjahresprogrammen und verschickt zeitig Einladungen an Mitglieder und Interessenten.

Ähnlich hält es die Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfördernden (Gedok) in Rangsdorf, die sich mit ihrem Selbstverständnis im Laufe der Jahre als politischer Interessenvertreter, Aussteller und Anbieter der Kunst von Frauen breit aufgestellt hat und längst neben Ausstellungen und Installationen auch Lesungen, Workshops, Projekte, Konzerte und besondere Filme in ihrem Jahresprogramm bereithält.

Angeordneter Dornröschenschlaf

Wie die „Aula“ liegen auch die Heimstatt der Rangsdorfer Gedok, der „Kunstflügel“, die „Kulturscheune Rangsdorf“, die Probenräume und Säle der „Musik- und Kunstschule Regenbogen“ Blankenfelde in der Grünen Passage und alle anderem Kultureinrichtungen der Region derzeit im verordneten, notwendigen Dornröschenschlaf. Sie sind als eingetragene Vereine mit großem Aufgebot ehrenamtlicher Helfer organisiert und die Verantwortlichen hatten zuletzt die betrübliche Aufgabe, alle in der Folgezeit angekündigten planmäßigen Veranstaltungen abzusagen.

Selbstständige trifft es hart Mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland sind solo-selbstständig. Zu dieser Gruppe gehören in der Kultur- und Kreativwirtschaft Musiker, Autoren, Filmemacher, Maler, Architekten, Designer, Journalisten. Die Selbstständigen trifft die Verbreitung des Coronavirus hart, weil allerorts Veranstaltungen gestrichen werden, mit denen sie üblicherweise ihr Geld verdienen. Die freiberufliche Fotografin Mareen Rüegg (40) aus Cottbus sagt: „Die Studiomiete muss ich weitertragen, ohne dass ich etwas verdiene.“ Ihre Bank hat ihr die Kreditraten gestundet. Damit ihr Betrieb überleben kann, brauche sie jedoch aufgrund der Corona-Pandemie langfristige Unterstützung: reduzierte Miete, geringe Versicherungsbeiträge, ausgesetzte Einkommensteuer-Vorauszahlungen. Während in kleinen, mittleren oder großen Firmen Kurzarbeitergeld entlasten kann, müssen Solo-Selbstständige auf Ersparnisse zurückgreifen, sofern sie überhaupt welche haben.

Was bedeutet das wirtschaftlich für die Kulturträger und Akteure? Ausgaben wie Mieten und Pachten, Betriebskosten für Gebäude, laufende Kosten für Sozial- und Sachversicherungen, Kreditraten, Betriebsmittel und sonstige Unterhaltskosten laufen ja weiter. Die promovierte Rangsdorfer Kunstwissenschaftlerin Gerlinde Förster ist Landesvorsitzende der Gedok Brandenburg. In dieser Funktion hat sie in der vergangenen Woche an einer telefonischen Schaltkonferenz mit der Brandenburger Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) teilgenommen. „Wir erlebten, dass für die Wirtschaft, für Familien und Banken Notfonds geplant werden. Die Kultur spielte dabei zunächst gar keine Rolle“, sagt Gerlinde Förster. Deshalb forderte der Deutsche Kulturrat von der Bundesregierung einen Anteil an dem zu schnürenden Hilfspaket für den Kulturbereich. „Das ist nur logisch: Nicht nur die Wirtschaft ist systemrelevant“, unterstreicht Förster das Ansinnen. Darüber hätte man sich in der telefonischen Schaltkonferenz mit Potsdam ebenso verständigt.

Bremse für Sozialausgaben

Eine Idee der Kulturakteure wäre die Bremsung der Ausgaben der Sozialversicherung, solange keine Einnahmen für die Künstler in Sicht sind. Auch eine Aussetzung der Steuervorauszahlungen an die Finanzämter habe die Regierung in der Hand, ein temporäres Grundeinkommen wäre ebenso eine Möglichkeit. Die Gedok hat ihren Mitgliedern Fragebögen geschickt, um momentane wirtschaftliche Daten – Einbußen und Ausgaben – zu sammeln und dokumentieren, damit man im Disput mit den Ministerien konkrete Fakten in der Hand habe.

Virtueller Rundgang

Obwohl keine Veranstaltungen laufen, bleiben im „Kunstflügel“ die Rollos oben, damit Spaziergänger wenigstens von außen einen Blick auf die derzeitige Ausstellung – für deren ungeplantes längeres Verweilen eigens die Versicherung verlängert werden musste – werfen können. Und was von außen nicht sichtbar ist, hat die Gedok als virtuellen Rundgang auf ihre Website und bei YouTube eingestellt.

Das kann der Kulturverein Blankenfelde nicht leisten. Seine Ausstellungsräume sind von außen nicht einsehbar. „Wir haben alle Veranstaltungen bis Ende Mai abgesagt“, sagt Siegrid Sohr. Für die Kulturtour ins Kloster Neuzelle gibt es einen Ausweichtermin – im September. Dass das Doppelkonzert „Karneval der Tiere“ und „Peter und der Wolf“ für Erwachsene und Kinder Ende April ausfällt, schmerze sie besonders. „Wir haben den Künstlern einen späteren Termin avisiert und zahlen jetzt eine Teil-Gage. Wer die Kleinkunst-Bühnen bespielt, lebt doch meist von der Hand in den Mund“, sagt Siegrid Sohr.

Von Andrea von Fournier