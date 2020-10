Blankenfelde-Mahlow/Potsdam

Der dritte Verhandlungstag im Prozess um angebliche Korruption beim gescheiterten Blankenfelder Rathausneubau hatte am Donnerstag gerade begonnen, da schob sich ein unerwarteter Gast durch die Tür des Verhandlungssaales Nummer 8. Matthias Stefke, damals Gegner von Bürgermeister Ortwin Baier und des von diesem unterstützten Weg beim Bau eines neuen Verwaltungszentrums, nahm in der hinteren Zuschauerreihe Platz. Eine Viertelstunde langt lauschte er schon der Erklärung von Ilona L., die damals die Gemeinde beriet und als erste der fünf Angeklagten eine Erklärung abgab – dann schritt L.s Anwältin ein und rügte, dass der heutige BVB/FW-Landtagsabgeordnete Stefke als Zeuge in Betracht komme und deshalb des Saales verwiesen werden sollte. „Mir ist nicht bekannt, dass ich als Zeuge in Betracht komme“, sagte Stefke – und die Öffentlichkeit, darauf hatte der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann vorher hingewiesen, könne er nicht ausschließen. Dennoch fragte Feldmann, ob Stefke bleiben wolle – „ Ja, bitte“, antwortete dieser.

Netzwerk Bau Brandenburg immer wieder Thema

So erlebte der Politiker, der in der Bürgermeisterwahl seinem Kontrahenten Baier unterlegen war, wie Ilona L. zum Vorwurf von angeblichen Absprachen und Beeinflussungen Stellung nahm. Immer wieder kam dabei die Rede auf ein Netzwerk Bau Brandenburg, in dem sich seit 2003 nicht nur sie und der ebenfalls angeklagte Karlheinz M., sondern auch Rechtsanwälte, Steuerberater und Finanzdienstleister verbunden waren – den Begriff Netzwerk wollte sie dabei positiv verstanden wissen. Mit Karlheinz M. arbeitete sie seit 20 Jahren zusammen, weshalb sie auf seine Bitte auch „ohne Vertrag“ auf eine Sitzung kam. Bei der kommunalen Wobab, die ursprünglich den Rathaus-Bau umsetzen sollte, wollte der damalige Geschäftsführer nicht mit M. als Berater zusammenarbeiten. Später entschieden die Gemeindevertreter sich für die externe Unterstützung durch L.s Firma.

L. äußerte auch Unverständnis über die Ermittlungen und darüber, dass der Bürgermeister und andere Amtsträger, die „im Besitz geistiger Kräfte“ waren und Beschlüsse unterschrieben haben, alle „freigesprochen“ wurden, während „wir“ weiterhin strafrechtlich verfolgt werden. Sie betonte auch, dass nicht sie für die Projektsteuerung und -leitung verantwortlich waren, sondern nur beraten hätten. Ihr Vertrag sei in den Fokus geraten, weil sie die Position von Bürgermeister Baier teilten – die Gegner griffen dann zum Mittel der Denunziation.

Richter bittet Stefke , den Saal zu verlassen

Das war fast das Letzte, das Matthias Stefke von Ilona L.s Einlassung mitbekam. Nach einer Lüftungspause beantragten mehrere Anwälte nun auch förmlich, ihn von der Verhandlung auszuschließen. Das Gericht beriet eine Viertelstunde lang, dann bat Richter Feldmann Stefke, den Saal zu verlassen – Stefke folgte der Bitte. Rausgeworfen hätte der Richter den Abgeordneten allerdings nicht, wie er anschließend betonte – weder sei Stefke ein Zeuge, noch gebe es entsprechende Beweisanträge. Der MAZ hatte Stefke vorher gesagt, dass er aus reinem Interesse gekommen sei, er kenne den Vorgang ja von Anfang an. Er sei überrascht gewesen, in der Zeitung vom Prozessbeginn zu lesen. Eine Anzeige hätten er und andere damals übrigens nicht gestellt, sondern nur die Bitte geäußert, die Rechtmäßigkeit zu überprüfen.

Auch als der überraschende Gast gegangen war, bestritt L. weiterhin die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe des Betruges und der Bestechlichkeit. Insgesamt stellte die Vorgänge um den Rathaus-Neubau als schwierig dar, weil zum einen Motivation und auch Vorkenntnisse mehrerer Entscheider teilweise gering gewesen seien. Zum anderen sollte es aus ihrer Sicht ein Modellprojekt in Sachen Interdisziplinarität werden – es sei nicht nur um den Bau eines Gebäudes, sondern auch Gestaltung des weiteren Umfeldes gegangen. Dass sie die Entscheider zugunsten des letztlich siegreichen Planers VIC beeinflusst habe, sah L., die selbst kein Stimmrecht hatte, als falsch und nicht möglich an. „Wir haben die Gemeinde nie unvorteilhaft beraten“, sagte L. Der Beratervertrag mit dem ausgewählten Planer, für den L. Geld erhalten habe, sei kein Scheinvertrag gewesen, sondern für andere Arbeiten und Vorträge.

Welchen Wunschtermin Baier zur Rathaus-Eröffnung genannt hatte, der über allem schwebte, daran konnte sie sich Ilona L. noch gut erinnern: Der 3. Oktober 2014.

