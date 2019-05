Mahlow

Weil sie einer Verletzten helfen wollten, wurden Rettungskräfte am Samstagabend auf dem Weinfest in Mahlow vom mit 2,49 Promille stark alkoholisierten 75-jährigen Ehemann der Frau heftig verbal bedroht. Als gerade die Polizei eintraf, verletzte sich die Frau erneut. Die Beamten mussten den Mann mit einfacher Gewalt wegdrängen, damit der alkoholisierten Frau geholfen werden konnte. Sie kam ins Krankenhaus. Die Polizei leitete von Amtswegen ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein, er wurde später an Angehörige übergeben.

Schlägerei auf dem Fest

Noch später am Abend, gegen 23.40 Uhr, kam es auf dem Fest zu einer Schlägerei zwischen zwei einheimischen Personengruppen. Ein unbekannter junger Mann schlug mit der Faust auf einen 21-jährigen Mann ein. Eine junge Frau wollte schlichten und wurde durch den Angreifer mehrfach mit der Faust ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen. Der Beschuldigte entfernte sich danach, er wird als etwa 1,85 bis 1,95 Meter groß, mit korpulenter Gestalt und längeren Kinnbart beschrieben, er soll mit einem dunklen Kleinwagen davon gefahren sein. Die junge Frau wurde durch Rettungskräfte ambulant behandelt, der 21-Jährige wünschte keine medizinische Behandlung. Die Polizei stellte vor Ort Zeugen fest und nahm Strafanzeigen auf.

Von MAZonline