Roter Dudel: ADFC schlägt geänderte Radwegführung vor

Blankenfelde-Mahlow

Die Rad- und Fußwegsituation im Blankenfelde-Mahlower Gemeindeteil Im Roten Dudel hat nun auch den Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) auf den Plan gerufen. Reinhard Kähler, Vorsitzender der Regionalgruppe in Königs Wusterhausen, hat sich die Situation vor Ort angeschaut – und unterbreitet einen Lösungsvorschlag.

Das Problem: Im Roten Dudel kommt es regelmäßig zu Konfrontationen zwischen Fußgängern und Radfahrenden. Entlang der gleichnamigen Straße, die die Gemeinde mit Berlin-Lichtenrade verbindet, gibt es einen glatten, geteerten Gehweg. Diesen nutzen täglich allerdings nicht nur die Anwohnenden zu Fuß, sondern vor allem Radfahrende. Doch das ist nicht erlaubt. Die Radfahrenden müssten an der Kreuzung im Roten Dudel eigentlich auf die Fahrbahn wechseln, was allerdings kaum jemand tut – zum Ärger der Anwohner.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

ADFC: Radfahrer sollen durch die Kleinziethener Straße

ADFC-Vorsitzender Kähler hat bei seiner Besichtigung auch festgestellt, dass so gut wie alle Radfahrenden den Fußweg nehmen. So weit gehen und auf der Westseite von Im Roten Dudel, wo sich ein Feld befindet, einen selbstständigen Radwegs zu bauen, sei aber unnötig, so Kähler. Sein Lösungsvorschlag: Die Gemeinde sollte den Radverkehr durch die sich abzweigende Kleinziethener Straße führen statt durch die Straße Im Roten Dudel.

„Der Umweg ist vertretbar“, so Kähler. Zudem führe die Verlängerung der Kleinziethener Straße zum Radweg an der B 96 über einen Pfad und zu großem Teil über alten Asphalt. „Das deute ich so: Das ist ein alter Verkehrsweg, vielleicht ist er noch so gewidmet“, so Kähler. So könnte es nach seiner Einschätzung relativ einfach sein, das kurze Stück als Radweg auszubauen. „Kenner benutzen den Pfad offenbar schon mit dem Rad“, so Kähler, der Weg sei auf der Radfahrkarte von Open-Street-Map eingezeichnet. Er würde sich die Kleinziethener Straße am besten als Fahrradstraße wünschen.

„Damit kommt man noch keinen Schritt zu einer Lösung“

Dass der Gehweg einfach für Radfahrer geöffnet wird, sei aus mehreren Gründen nicht möglich, erklärt Kähler: Zum einen sei der Gehweg nicht breit genug, um ihn auch für Radverkehr freizugeben – „schon gar nicht darf der vorhandene Gehweg in einen Geh- und Radweg geteilt werden“, so Kähler. Zum anderen habe die Gemeinde mit ihrer Begründung recht, dass es in verkehrsberuhigten Bereichen und Tempo-30-Zonen keine eigenen Radverkehrsanlagen, erst recht keine benutzungspflichtigen Radwege, gebe.

Regelkonform könne also nur auf der Straße Rad gefahren werden. „Aber damit kommt man noch keinen Schritt zu einer Lösung.“ Er habe die Gemeindevertretung daher darauf hingewiesen, dass die Wegführung für Radfahrer durch die Kleinziethener Straße und der Ausbau des Pfads zur B 96 wohl die einfachste Lösung sei.

Von Lisa Neugebauer