Dahlewitz

Im Blankenfelde-Mahlower Ortsteil Dahlewitz regt sich Widerstand gegen eine Verlängerung der S-Bahnlinie 2 bis nach Rangsdorf. Sollte die S-Bahn kommen, so die Befürchtung, werde die Regionalbahnhaltestelle in Dahlewitz entfallen. „Für uns Dahlewitzer ist das eine eindeutige Verschlechterung“, sagt etwa Bernd Gutzmann (70), der seit 35 Jahren in der Bertold-Brecht-Straße lebt. Die Straße verläuft ab dem Bahnhof parallel zur Bahnstrecke.

Im 20-Minuten-Takt

Der ehemalige Eisenbahner ist sehr gut informiert. So weiß er auch bestens Bescheid über die aktuellen Planungen für S-Bahn und Regionalverkehr. Im Rahmen der Neuvergabe des Bahnverkehrs ist im Januar 2019 ein Verkehrsvertrag durch die Verkehrsminister der Länder Berlin und Brandenburg, dem Verkehrsverbund VBB und den beteiligten Bahnanbietern unterschrieben worden, der für die Regionalbahnen auf dieser Strecke zu einem 20-Minuten-Takt führen wird.

Viel schneller in der Stadt

Der Vertrag über das Netz Elbe-Spree sieht vor, dass ab Ende 2022 der Regionalexpress RE 8b zwischen Berlin und Elsterwerda/ Finsterwalde und der RB 24b von Berlin nach Wünsdorf-Waldstadt verkehrt. 2025 ändern sich die Linien. Der RE 8 fährt dann zwischen Wismar und Berlin-Hauptbahnhof, der RB 24 von Elsterwerda über den Flughafen BER nach Wünsdorf. Ganz neu wird dann der RB 10 von Nauen über Berlin Hauptbahnhof nach Wünsdorf fahren, der bislang am Berliner Südkreuz endet. „Zwischen Wünsdorf und Blankenfelde ergibt sich so ein 20-Minuten-Takt, wo man dann immer noch in die S-Bahn umsteigen kann“, sagt Gutzmann. „In der Stadt ist man so jedenfalls viel schneller“, fügt er hinzu.

Anlieger müssten Grundstücksteile abgeben

Anders betroffen von einem Ausbau der S-Bahn über Blankenfelde hinaus wären die Anwohner der Bertold-Brecht-Straße in Dahlewitz auf der anderen Straßenseite. Ihre Grundstücke grenzen gleich an den Bahndamm. Rund 50 Anlieger müssten bei einer Verbreiterung der Bahntrasse Teile ihrer Grundstücke abgeben. Nicht wenige von ihnen haben ihr Haus vor Jahrzehnten noch weit hinten in den Gärten gebaut. Mindestens die Gartenhäuser, die bis auf drei Meter an die Grundstücksgrenze heranreichen, könnten bei einer Verbreiterung betroffen sein. Wie Gutzmann im September 2019 auf einer Info-Veranstaltung erfahren hat, will die Bahn aber ohnehin nach der Fertigstellung der Dresdner Bahn erst einmal beobachten, wie sich der Verkehr entwickelt. Nach aktuellen Zählungen starten von Montag bis Freitag gerade einmal 380 Fahrgäste vom Bahnhof Dahlewitz. An Samstagen sind es 150 und am Sonntag lediglich 100.

Von Udo Böhlefeld