Finanzierungsvertrag sorgt für Euphorie

Verschüttete Farbeimer, Hakenkreuze an der Tafel und ein Wasserschaden sind das Ergebnis einer Randale in einer Grundschule von Blankenfelde-Mahlow. Unbekannte waren zwischen Donnerstag und Samstagmittag in das Gebäude eingedrungen. Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun nach Zeugen für den Vorfall am Wochenende.