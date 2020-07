S-Bahn nach Rangsdorf: Wird die Strecke doch nicht zweigleisig?

Blankenfelde-Mahlow

Für das Brandenburger Verkehrsministerium steht bisher noch nicht fest, ob die S-Bahn-Linie 2 (S 2) bis Rangsdorf in Zukunft ein- oder zweigleisig unterwegs sein wird. Da sich SPD, CDU und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt hatten, alle S-Bahn-Linien in Brandenburg für einen Zehn-Minuten-Takt zu ertüchtigen, hatten viele Befürworter gehofft, dass die Bahnen künftig auf zwei Schienensträngen unterwegs sein werden. Dieses Ziel sei aber auch ohne einen kompletten zweigleisigen Ausbau zu erreichen, teilte das Verkehrsministerium nun auf eine Abgeordnetenanfrage mit.

„Grundsätzlich erfordert ein Zehn-Minuten-Takt im Schienenpersonennahverkehr nicht den durchgehenden zweigleisigen Ausbau einer Strecke, da planmäßige Zugkreuzungen lediglich alle fünf Minuten erfolgen“, hieß es in der Antwort. Unter welchen Rahmenbedingen ein zweigleisiger Ausbau von S-Bahnstrecken im Berliner Umland längerfristig erforderlich werde, soll nun das Projekt i2030 ermitteln, das die beiden Länder zusammen mit der Deutschen Bahn umsetzen wollen. Darin würden „verschiedene Infrastrukturvarianten“ geprüft, also sowohl die durchgehende als auch die teilweise Zweigleisigkeit mit eingleisigen Abschnitten. Das betreffe unter anderem die Strecke zwischen Dahlewitz und Dahlewitz-Gewerbegebiet sowie Dahlewitz-Industriegebiet und Rangsdorf.

Linksfraktion kritisiert Aussage des Ministeriums

Für den Wiederaufbau der Dresdner Bahn zwischen Berlin-Südkreuz und Blankenfelde ist bereits eine zweigleisige und elektrifizierte Fernbahnstrecke geplant, die Züge sollen dort ab 2025 rollen. Die S 2 soll zusätzlich von Blankenfelde nach Rangsdorf verlängert werden – wann dies fertig ist, ist allerdings noch offen. Im April hatten das Land Brandenburg und die Deutsche Bahn eine Finanzierungsvereinbarung für die S-Bahn bis Rangsdorf unterzeichnet. Diese soll dann auch am Rolls-Royce-Werk in Dahlewitz halten.

Der verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion im Landtag, Christian Görke, kritisierte die Kenia-Koalition für die Aussage, nicht zwingend eine Zweigleisigkeit anzustreben. „Durch diese nicht vorausschauende Planung verliert auch die beschlossene Erweiterung der S-Bahn-Anbindung bis nach Rangsdorf ihre Attraktivität für Berufspendler“, befürchtet er.

Bürgerinitiative hofft auf Pläne der Ingenieurbüros

Kritik kommt auch von der „Bürgerinitiative für eine S-Bahn Anbindung Rangsdorf“ (BISAR), die weiter eine Planergänzung zum zweigleisigen Ausbau der S-Bahn fordern. Vorsitzender Rainer Pannier sieht schon jetzt ein Defizit an zweigleisigen Strecken und hofft, dass die Pläne für den Abschnitt zwischen Lichtenrade bis Rangsdorf doch zwei Schienenstränge vorsehen. Demnächst soll es eine Ausschreibung für Ingenieurbüros geben, die dann Varianten erarbeiten sollen. „Wenn diese vorliegen, wir hoffen noch in der zweiten Jahreshälfte, wird sich zeigen, ob von Berlin-Lichtenrade bis Rangsdorf ein Zehn-Minuten-S-Bahn-Takt möglich sein wird“, sagt Pannier.

Zweigleisigkeit würde Strecke weniger störanfällig machen

Clemens Wudel, der sich schon seit vielen Jahren für eine Verlängerung der S-Bahn nach Rangsdorf einsetzt und dort inzwischen als „Mister S-Bahn“ bekannt ist, ist weniger kritisch. „Ich freue mich, dass das Ding überhaupt in trockenen Tüchern ist“, sagt er. „Sie sollen jetzt anfangen zu bauen.“ Dennoch sieht auch er in der zweigleisigen Variante mehr Sicherheit – auch für die Zukunft. „Stabilität ist hier das Stichwort“, sagt er. Die S-Bahn-Taktung müsse schließlich auch bei Unwettern und Störungen aufrecht erhalten werden, „oder wenn mal jemand länger beim Einsteigen braucht“. „Doppelt genäht hält besser“, sagt der S-Bahn-Befürworter.

„Wir dürfen auch nicht vergessen: Wir reden hier über die Zukunft, wir wissen nicht, was in 20, 30 Jahren ist“, sagt Wudel. Langfristig gedacht sei es immer besser, Ressourcen bereits jetzt einzuplanen – auch mit dem Risiko, dass es nicht gebraucht werde. „Eine Zweigleisigkeit wäre schon toll, aber wenn es gar nicht geht, werden wir damit auch leben“, sagt er. Und selbst, sollte sich damit der Zehn-Minuten-Takt damit nicht einhalten lassen, bleibt er optimistisch: „Alle 20 Minuten und dafür durchgängig ist auch schon richtig geil.“

