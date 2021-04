Rangsdorf

Die Vorplanungen zum Bau der S-Bahn zwischen Blankenfelde und Rangsdorf kommen offensichtlich voran. In Kürze sollen die Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht werden.

Die S-Bahnlinie S 2 von Bernau nach Blankenfelde-Mahlow soll verlängert werden, zunächst bis Rangsdorf. Vor einem Jahr haben das Land Brandenburg und die Deutsche Bahn eine Finanzierungsvereinbarung für die S-Bahn bis Rangsdorf unterzeichnet. Dabei geht es aber lediglich um die Vorplanung. 16 Millionen Euro hat das Land dafür bereit gestellt.

Drei neue Bahnhöfe für die S 2

Künftig soll die S 2 drei neue Stationen bekommen. Auf ihrer Erweiterung nach Süden führt die S-Bahn über Dahlewitz, Dahlewitz-Rolls-Royce nach Rangsdorf. Dadurch bekommen die Pendler eine direkte S-Bahn-Verbindung, die bislang nur per Regionalbahn und anschließendem Umstieg auf S-Bahn oder Bus an ihr Ziel kommen. So sind bei Rolls-Royce in Dahlewitz mehr als 2000 Menschen beschäftigt, von denen einige ihr eigenes Fahrzeug auch stehen lassen würden, wenn es die Verkehrsverbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen.

Es gibt aber nicht nur Befürworter des Vorhabens. Dahlewitzer etwa befürchten, dass mit dem Bau der S-Bahn über Blankenfelde hinaus die Regionalbahn nicht mehr im Ort halten wird. In Blankenfelde-Mahlow und Rangsdorf fordern Kritiker, der S-Bahn-Ausbau müsse gleich zweigleisig kommen, um bei den zunehmenden Bevölkerungszahlen im Speckgürtel einen Zehn-Minuten-Takt realisieren zu können.

Immerhin sei man inzwischen mit den umfangreichen Vorarbeiten für die Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die rund fünf Kilometer lange Strecke gut vorangekommen, heißt es von der Deutschen Bahn. „2020 wurden intensive Vorarbeiten geleistet, um die Ausschreibungsunterlagen für die Planungsleistungen und zur Ermittlung der Beschaffenheit des Baugrunds anzustoßen. Die Ausschreibungsunterlagen sind vorbereitet und gehen in Kürze in die Veröffentlichung“, erklärte die Bahn auf Anfrage.

Verlängerung ist Teil des Infrastrukturprojekts i2030

Die Verlängerung der S-Bahn bis Rangsdorf gehört zum Infrastrukturprojekt i2030, in dem sich die Länder Berlin und Brandenburg, die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zusammengeschlossen haben, um für die Hauptstadtregion mehr und bessere Verbindungen auf der Schiene zu schaffen.

Beim Projekt i2030 handelt es sich in erster Linie um ein Planungsprojekt für den Infrastrukturausbau des Schienenverkehrs in Berlin und Brandenburg. Dabei untersuchen die Projektpartner in der ersten Projektphase, was wann und wo baulich umgesetzt werden kann und welche Kosten entstehen. Erst wenn die dazu notwendige Planungstiefe erreicht ist, werden endgültige Entscheidungen getroffen.

Von Udo Böhlefeld