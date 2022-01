Schönefeld

Mehr als ein Jahr nach der Eröffnung des Flughafens BER leben viele Anwohner in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming immer noch ohne Schallschutzfenster, Dämmung oder Lüftungsanlagen.

Bis heute hat die Flughafengesellschaft knapp 13.000 Anspruchsermittlungen (ASE) zur baulichen Umsetzung von Schallschutz versendet, einen Großteil davon bereits in den Jahren 2013 bis 2015. Die Schallschutzmaßnahmen umgesetzt haben bisher gerade einmal rund 4200 Haus- und Wohnungseigentümer. Die meisten Betroffenen, das sind mehr als 8000 Menschen in der Flughafenregion, haben den Schallschutz, der ihnen zusteht, auf die lange Bank geschoben.

Lesen Sie auch Flughafen BER: Anwohner bleiben auf Mehrkosten für Lärmschutz sitzen

Schallschutz ist zeitaufwändig und kompliziert

Wer sich erst jetzt kümmert, hat es schwer, ein Unternehmen zu finden, das zu den Kosten arbeitet, die die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) übernehmen würde. Hinzukommt, dass von den ursprünglich knapp 50 Firmen, auf die der Flughafen auf seiner Internetseite verlinkt, nur noch ein Bruchteil Schallschutz-Aufträge bearbeitet.

Für die Firmen in der Region ist das Schallschutzprogramm Fluch und Segen zugleich. Aufträge, die den Schallschutz betreffen, gelten als sichere Einnahmequellen. Stornierungen gibt es selten. Gleichzeitig ist Schallschutz ein sehr komplexes und aufwändiges Thema, das Personal und Zeit frisst.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

BER-Schallschutz: Flughafen übernimmt keine konjunkturbedingten Mehrkosten

„Nicht selten gehen vom Auftrag bis zur Bauabnahme eineinhalb bis zwei Jahre ins Land“, berichtet Kathrin Damm, Geschäftsführerin der Waltersdorfer Fenster- und Türenfirma Dam. Das liegt an den vielen Akteuren, die involviert sind und die zum Teil völlig unterschiedliche Auffassungen darüber haben, wie und zu welchem Preis Schallschutzmaßnahmen umgesetzt werden.

Hinzukommt die Preisentwicklung, die den Kunden nun auf die Füße fällt. Allein innerhalb eines Jahres seien die Kosten um bis zu 30 Prozent regelrecht explodiert, berichtet Damm. Auf den teils erheblichen Mehrkosten bleiben die Kunden meist sitzen. Denn für konjunkturbedingte Kostensteigerungen kommt die Flughafengesellschaft nicht auf.

Fensterbauer: „Überbringer schlechter Nachrichten“

Bei den Betroffenen führt das zu Unverständnis und Gereiztheit. Den Frust kassieren vor allem die Firmen: „Wir sind die Überbringer schlechter Nachrichten“, sagt Kathrin Damm.

Auch Karl Stork von dem Granseer Unternehmen M.B. Fenstertechnik hat immer wieder mit verärgerten Kunden zu tun. „Teilweise sind die Betroffenen nicht ganz unschuldig an der Situation“, sagt er. Sein Unternehmen ist seit zehn Jahren in Sachen Schallschutz am BER unterwegs. „Anfangs galten wir noch als Vasallen des Flughafens“, erinnert sich Stork.

IHK moderiert Runden Tisch zum Schallschutz

Das hat sich inzwischen geändert. Wenn es um private Zuzahlungen geht, werde es aber schnell ungemütlich, so der Fensterbauer. Stork hat für beide Seiten Verständnis: „Es geht immerhin um Steuergelder. Man hat schon eine besondere Verantwortung.“

Lesen Sie auch Fluglärm am BER: Flughafengesellschaft will Schallschutz weiter nicht neu bewerten

Sowohl Storck als auch Damm sehen sich als Interessenvertreter ihrer Kunden. Die Zusammenarbeit mit dem Flughafen beschreiben beide Fensterbauer trotz aller Schwierigkeiten, etwa wenn es um die strittigen Kostenübernahmen geht, als kooperativ. Seit Jahren treffen sich die bauausführenden Firmen regelmäßig mit Vertretern des Flughafens, Ingenieurbüros und Gutachtern, um Arbeitsabläufe zu verbessern und Lösungen zu finden.

Schallschutz: Kaum Anfragen trotz erhöhten Flugverkehrs am BER

Initiiert wurden diese Treffen von der Industrie- und Handelskammer, die in den Runden als Vermittler auftritt. „Wir diskutieren sehr ergebnisoffen und in der Regel macht der Flughafen auch Zugeständnisse“, sagt Stork.

Der Flugverkehr am BER nimmt stetig zu. Seit Kurzem werden beide Start- und Landebahnen parallel genutzt. Für die Anwohner bedeutet das eine zunehmende Lärmbelastung. Trotzdem leben in der Region noch mehrere Tausend Menschen ohne Schallschutz. Anfragen bei den Fensterbaufirmen halten sich in Grenzen. „Für mich ist das nicht nachvollziehbar“, sagt Stork. „Offenbar ist der Leidensdruck noch nicht groß genug“, mutmaßt Damm. Beide appellieren an die Betroffenen, die ihnen zustehenden Schallschutzmaßnahmen schnellstmöglich umzusetzen. „Es wird ansonsten noch teurer“, warnt Damm.

Von Josefine Sack